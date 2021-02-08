تشريعية النواب ترفض مقترح مصطفى بكرى بعدم إعفاء مكافآت الشيوخ من الضرائب

جدة - نرمين السيد - طالب النائب مصطفى بكرى، بعدم النص على إعفاء مكافآت النواب بمجلس الشيوخ من الضرائب، حتى يكون المشرع قدوة أمام الشعب المصرى، مقترحا أن يتم حذف الفقرة الأول والتى تنص على أن تُعفى أى مبالغ تُدفع لأعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز التنازل عنها، وذلك خلال مناقشات المادة 284 من لائحة مجلس الشيوخ.





وجاء ذلك فى اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، حيث توافقت اللجنة على نص المادة كما هو مرسل من رئيس الجمهورية، حيث تطبيق الإعفاء من الضرائب، كما هو متبع بمجلس النواب، وتُعفى أى مبالغ تُدفع لأعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز التنازل عنها.. ويتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس، تحت أى مسمى، عن الحد الأقصى للأجور. ويتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير. وكانت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، أقرت عدم جواز سفر أعضاء مجلس الشيوخ للخارج إلا بإذن مسبق من رئيس المجلس بناء على طلب كتابى يبين فيه وجهته وسبب سفره، وذلك من أجل تنظيم عملية سفر الأعضاء، وسط اعتراضات من جانب النائب مصطفى بكرى، والنائب عاطف مغاورى، بداع مخالف الدستور الذى يكفل لأى مواطن حرية التنقل.

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