ضبط صاحب شركة كاميرات مراقبة لبيع أجهزة تتبع محظورة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صاحب شركة لكاميرات المراقبة "له معلومات جنائية"، بمنطقة النزهة، لقيامه بالترويج لبيع أجهزة تقوية إشارة شبكات الهواتف المحمولة والغير مصرح ببيعها أو تداولها عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".
عثرت الأجهزة الأمنية بمقر شركته على أجهزة تجميع شبكة المحمول وتقويتها، أجهزة هوائى داخلى وخارجى لتقوية إشارة الشبكات، جهاز لبث شبكات الإنترنت، جهاز تتبع، واعترف بحيازة المضبوطات بقصد بيعها والتربح منها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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