الأهلي ضد بايرن ميونيخ: كهربا يقود هجوم الأحمر في مواجهة العملاق البافاري

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه، الذي سيخوض مباراة فريقه ضد بايرن ميونيخ الألماني في المباراة التي ستجمعها في الثامنة مساء اليوم الإثنين على استاد أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويتكون تشكيل الأهلي من: محمد الشناوي ومحمد هاني وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي قفشة وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا.

ويأتي علي مقاعد البدلاء كل من علي لطفي ومصطفى شوبير وجونيور أجايي وأليو ديانج وأكرم توفيق ومروان محسن وصلاح محسن ووالتر بواليا وأحمد رمضان بيكهام وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمد شريف. ويستعد الأهلي لمواجهة بايرن ميونخ بطل أوروبا فى الثامنة مساء اليوم، الإثنين، فى إطار نصف نهائى مونديال الأندية الذى تستضيفه الدوحة حتى يوم 11 فبراير الجاري.

وحدد الجهاز الفني للأهلي السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة موعدًا للتحرك إلى استاد أحمد بن علي، استعدادًا لمواجهة بايرن ميونيخ. وتصل حافلة الأهلي إلى ملعب المباراة في السادسة و20 دقيقة أي قبل انطلاق المباراة بساعة و40 دقيقة وفقًا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الفني الذي عقد أمس داخل مقر إقامة البعثة.

ونجح الأهلى فى الفوز على الدحيل القطرى بهدف نظيف الخميس ليتأهل إلى نصف نهائى البطولة، فيما يشارك بايرن ميونيخ من الدور نصف النهائى مباشرة بعد أن وصل الدوحة «السبت» وخاض مرانًا وحيدًا.