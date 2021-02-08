نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبورة صباحًا. .تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الاسبوع المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، عن حالة الطقس اعتبارًا من غدًا الثلاثاء الموافق 9 فبراير 2021 وحتى يوم الأحد المقبل الموافق 14 فبراير 2021.

وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة مائية خلال الأسبوع المقبل، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر إثناء القيادة.

وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:

استقرار وارتفاع في درجات الحرارة بحوالي ٤-٥ درجات ليسود طقس دافئ نهارا بارد ليلًا

غدا الثلاثاء:

شبورة مائية صباحا: علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والي القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية ووسط سيناء

يوم الأربعاء المقبل:

شبورة مائية صباحا: علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والي القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية ووسط سيناء

يوم الخميس المقبل:

شبورة مائية صباحا: علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والي القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية ووسط سيناء

يوم الجمعة المقبل:

شبورة مائية صباحا: علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والي القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية ووسط سيناء

نشاط الرياح: علي المناطق من السواحل الشمالية الغربية.

يوم السبت المقبل: انخفاض في درجات الحرارة بحوالي ٤-٥ درجات ليسود طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلًا

شبورة مائية صباحا: علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والي القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية ووسط سيناء

نشاط الرياح: علي مناطق من جنوب سيناء

يوم الأحد المقبل:

شبورة مائية صباحا: علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والي القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية ووسط سيناء

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.