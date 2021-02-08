نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة البيئة: مَنْ يعمل فى المخلفات لابد أن يحصل على ترخيص مزاولة مهنة طبقاً للقانون الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، اجتماعًا لها، اليوم، لمناقشة رؤية وخطة وزارة البيئة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومناقشة بيان الحكومة ومتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلت به وزيرة البيئة من إيضاحات على أرض الواقع، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

من جانبها، قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن قانون المخلفات الجديدة يقول أن من سيعمل فى المخلفات لابد أن يحصل على ترخيص مزاولة مهنة من وزارة البيئة، وملف البيئة مَعنى به العديد من الجهات بداية من المواطن وبعض الهيئات والمؤسسات.

وتابعت فؤاد، خلال كلمتها اليوم باجتماع لجنة المشروعات بمجلس النواب:" نعمل مع وزير المالية على تطبيق الحوافز الخضراء، وهى فكرة قائمة على أن من يستورد معدات ستحقق كفاءة فى استخدام المياه علىى فى المصنع على سبيل المثال سيكون له حوافز، سواء على المعدات التى يستوردها أو المنتجات التى يصدرها، شريطة التوافق البيئى، وذلك من خلال دمج المعايير الاستدامة البيئية، ففى الوقت الذى تنعكس أزمة كورونا على العالم كله، قررنا أن تكون 50% من معايير الخطة للدولة تتوافق مع المعايير البيئية، لدمج البعد البيئى فى مشروعات الوزارات الأخرى، حتى تصل 50% من مشروعات الوزارات المختلفة لمشروعات خضراء خلال الفترة المقبلة، وهذا ما يطلق عليه فكرة الاستدامة ".

ومن جانبه، طالب النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، وزيرة البيئة آلية تنفيذ المشروعات الخاصة بالوزارة على أرض الواقع، وضرورة ارسال الخريطة الاستثمارية للجنة، حتى يتم ترجمتها مع جهاز تنمية المشروعات ووزارة التنمية المحلية، وذلك من خلال التنسيق مع الجهاز وسيتم عقد لقاء آخر بعد مضي شهر ونصف للوقوف على ما تم من قبل الجهاز فى تنفيذ المشروعات الخاصة بالوزارة، وهل هناك بعض الملاحظات على الأداء على أرض الواقع من عدمه.

