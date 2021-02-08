نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر الأولى سياحيًا حسب استقصاء مجلة ترافل السويسرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرت مجلة Travel INSIDE السويسرية المتخصصة فى الشأن السياحي استقصاءً تفوقت فيه مصر على العديد من المقاصد السياحية الأخرى كجزر المالديف وجزر الكاريبى وغيرها من بلاد العالم بالرغم من الإجراءات المشددة التى أقرتها الحكومة السويسرية لإحتواء أزمة جائحة فيروس كورونا، حيث حصدت المركز الأول من بين تلك الدول.

وأشار المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلي تأكيد منظمى الرحلات السويسريين على أن نتائج هذا الاستقصاء تعد مؤشرا إيجابيا للغاية، حيث أنها تؤكد على ثقة السائح السويسرى فى أمان المقصد السياحى المصرى دون غيره بالإضافة إلى موقعها الجغرافى المتميز وشواطئها الخلابة وجوها المشمس طوال العام وخاصة في مثل هذه الأوقات التى يكون الجو فى أوروبا منخفض في درجات الحرارة.

وأوضح محمد فرج مدير المكتب المركزي المشرف علي ألمانيا والنمسا وسويسرا بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن منظمي الرحلات السويسريين أكدوا أيضا على أن هذا الاستقصاء جعل منظمى الرحلات يعيدون النظر فى تسويق المنتجات السياحية المصرية، بالإضافة الي المساهمة في تعزيز ثقة السائح فى أمان المقاصد السياحية المصرية والإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها الحكومة المصرية ممثلة في وزارة السياحة والآثار للوقاية من فيروس كورونا المستجد والمطبقة في الفنادق والمطاعم والمتاحف والمواقع الأثرية المصرية.