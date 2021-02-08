نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة البيئة من البرلمان: تم تخفيض نسبة الملوثات التى تؤثر على الصدر بنسبة 24% في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، اجتماعًا لها، اليوم، لمناقشة رؤية وخطة وزارة البيئة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومناقشة بيان الحكومة ومتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلت به وزيرة البيئة من إيضاحات على أرض الواقع، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقالت الدكتور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن القيادة السياسية وجهت بضرورة ربط الملف البيئى بالقطاع الاقتصادى، وتم بالفعل العمل على ثلاث محاور رئيسية فى هذا الصدد، أولها الحد من التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وتابعت:" بالإضافة للموضوعات العامة ومنها التغيرات المناخية، وكان الأهم العمل علي ملف تلوث الهواء، وأخطرها ما يؤثر على الصدر، وبسبب إجراءات عاجلة تم تخفيض نسبة الملوثات التى تؤثر على الصدر بنسبة 24%.

وتابعت فؤاد:" تم عمل برنامج للسيدات لتصليح الحنفيات، وبالفعل استطاعت المرأة أن تثبت كفاءتها فى هذا الصدد أيضا،وهذا كله يأتى فى إطار تعظيم الاستفادة من الطاقات والموارد البشرية، خاصة وأن وزارة البيئة مسئولة عن التنسيق والتخطيط ومنح نماذج تجريبية، وفكرة "اتحضر للأخضر" تحت رعاية رئيس الجمهورية بدأت بمجموعة من الرسائل البسيطة للمواطنين، وتم ربط الرسائل بحياة المواطن وأتت ثمار على الأرض بعد ربط الرسائل بشكل مباشر بحياة المواطنين ".

وأضافت وزيرة البيئة خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب المنعقد الآن، أنه تم تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، منها على سبيل المثال زراعة أسطح المنازل، وتجفيف الخضروات والفاكهة، ومشروعات اقئمة على تدوير المخلفات بأنواعها، وإعادة تدوير الصابون، من خلال تعليم السيدات إعادة تدويرها مرة أخرى، وبواقى المخلفات الصناعية من الأقمشة، ومن خلال صناعة حقائب وأغطية للسيارات، بالإضافة لمشروع الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة " البيوجاز"، من خلال استخدام روث الماشية فى صناعة أسمدة وكوقود.

