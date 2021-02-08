قصة حب حلا شيحة ومعز مسعود في عام.. بدأت بشائعة وانتهت بعقد قران

تصدر الفنان معز مسعود والفنانة حلا شيحة، محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك قبل الاحتفال بحفل زفافهما في إحدى الفنادق الكبرى في القاهرة، الأمر الذي كان سبب في إشعال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

قصة حب معز مسعود وحلا شيحة

بات كلًا من الداعية الاسلامي معز مسعود والفنانة حلا شيحة حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب قصة الحب التي كشفها الجمهور منذ بداية العام الماضي، إلا أن الثنائي أصروا على نفي أي علاقة تربطهما، مؤكدين أنهم أصدقاء فقط ولا توجد أي علاقة بينهما على الإطلاق.

بدأت الحكاية مع نشر مسعود صورة له مع الجيتار الخاص به، وعلق عليها قائلاً:"شكرا للإنسان الرائع الذي التقط هذه اللحظة، أنت تعرف من أنت"، لتعلق حلا قائلة"من؟"، ليرد عليها بـ"شخص مميز جدا"، ومن هنا سطرت العديد من الأقاويل والروايات حول علاقتهما.

حلا شيحة تثير الجدل بسبب معز مسعود

ونشرت حلا فيديو ضم مقطع من برنامج لمعز مسعود في نوفمبر الماضي، تضمن الفيديو برنامج سابق لـ مسعود، بعنوان "لتعارفوا"، وعلقت شيحا عليه قائلة:"لتعارفوا، كلام من القلب انا كنت محتاجة اسمعه و كل الناس محتاجة تسمع الكلام ده و محتاجينه دلوقتي لينا و لاولادنا ، و كل المعاني الجميلة في حياتنا اللي بتدينا توازن جميل و مهم".

وأضافت قائلة: "الفيديو ده مهم و انت مهم و مؤثر وانا عارفة كويس انت ايه و جواك ايه وكل الناس اللي بتحبك عارفين و عندك لسة طريق كبير مستنيك و انا كمان".

واستطرد حديثها معقبة على الفيديو:" نعم أنا فخورة أن أكون في رحلتك"، وأشارت بهذا الرد إلى معز، رداً على ماكتبه في منشور سابق عبر "انستجرام"، حيث وجه لـ حلا شيحا راسلة تضمنت جملة "رحلتنا واحدة".

والد حلا ينفي علاقة ابنته بمعز مسعود

نفى الفنان التشكيلي أحمد شيحة، الأنباء التي دارت حول ارتباط ابنته الفنانة حلا شيحة بالداعية والمنتج معز مسعود عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

أكد شيحة، خلال تصريحات صحفية، أنه تفاجىء من تلك الشائعات التي طالت ابنته، لافتًا إلى أن الداعية معز مسعود لم يحدثه بشكل رسمي في مواضيع كهذه، أو الزواج من إبنته.

وأوضح الفنان التشكيلي، أن معز مسعود من أصدقاء الأسرة، وفي حالة تقدم "عريس" لإبنته لن يتردد سواء كان معز مسعود أو غيره.

كما ناشد الجمهور بالكف عن الحديث والخوض فى حياة ابنته حلا ، دون التأكد من صحة الشائعات التي تتردد.