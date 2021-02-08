غادة عادل تثير الجدل بعد ظهورها في أحضان حسن شاكوش.."تفاصيل قصة ارتباطهما"

غادة عادل- ارشيفية
اثارت الفنانة غادة عادل والمطرب الشعبي حسن شاكوش حالة من الجدل الواسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد ظهور "غادة" في أحضان حسن شاكوش لتنتشر العديد من الأنباء التي تشير إلى وجود علاقة عاطفية تربطهما.
حقيقة وجود علاقة عاطفية بين غادة عادل بحسن شاكوش
نفت الفنانة غادة عادل وجود أي علاقة عاطفية تجمعها مع مغني المهرجانات حسن شاكوش بعد نشره للصورة التي جمعتهما سويًا.
نشرت غادة عادل صورتها بصحبة حسن شاكوش، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، قائلة: "حسن شاكوش فنان محترم و لقائي به لم يتعد متابعتي لفقرته الغنائيه و صورة فوتوغرافية.. اي كلام قيل او كُتب بخلاف ذلك ما هو الا هراء من نسج خيال كاتبه او قائله".
آخر أعمال غادة عادل
تستعد الفنانة غادة عادل هذه الفترة لتصوير فيلم "أهل الكهف" مع عمالقة الوسط الفني محمود حميدة، خالد النبوي، مصطفى فهمي، ريم مصطفى، صبري فواز، محمد ممدوح، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد محمد فراج، بسنت شوقي، أحمد عيد، أحمد فؤاد سليم، بيومي فؤاد، جميل برسوم أحمد لوكسر، أحمد الشربيني، ومأخوذ عن رواية "أهل الكهف" للكاتب الكبير توفيق الحكيم، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة.
تدور قصة فيلم أهل الكهف عن عام 250 ميلاديا، والمقرر أن يتم تصويرها في عدد كبير من الدول الأجنبية من بينها أيرلندا، كما سيتم التصوير في دولتين عربيتين منهم المملكة المغربية على أن يكون الفيلم جاهزا للعرض مع نهاية شهر مايو المقبل حتى يتمكن عرضه مع موسم أفلام عيد الأضحى في حال تلاشي وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
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