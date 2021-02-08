تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية

كشفت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، موضحة أن العمل سيكون بفروع الجامعة في كلا من جدة، والأحساء.

وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

وذكرت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى الآتي:



– مساعد أمين المكتبة (للنساء/ جدة): شهادة الدبلوم في تخصص علوم المكتبات والمعلومات، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مساعد إداري ثالث (للرجال/ الأحساء): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.



طريقة التقديم على وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

وأوضحت الجامعة، أن التقديم بدأ من اليوم الاثنين الموافق 8 فبراير 2021، و 26 جمادى الآخرة 1442هـ، على أن يستمر التقديم حتى يوم الأحد المقبل الموافق 21 فبراير 2021، و 9 رجب 1442هـ.

ولفتت الجامعة أن التقديم سيكون متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، مشيرة أنه يمكن للراغبين في التقديم لهذه الوظائف معرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي هنــــــــــــــــــــــــا.

نبذة عن جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية





جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، هي جامعة حكومية متخصصة في العلوم الصحية وتحظى باعتماد وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية لمختلف برامجها لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وقد مثلت البرامج الأكاديمية في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية، التابعة للشئون الصحية بوزارة الحرس الوطني، تلك النواة الأولى لها.

ومع النمو المتسارع لهذه البرامج، وما أثمرت عنه من نتائج إيجابية في تأهيل كوادر سعودية في تخصصات الطب والعلوم الصحية، وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في الخامس من شهر صفر 1426هـ الموافق السادس من شهر مارس 2005م بإنشاء الجامعة، واسمها: "جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية"، ومقرها الرئيسي في العاصمة الرياض ولها فرعين في كلا من جدة والأحساء، وذلك وفق ما جاء بالموقع الإلكتروني الخاص بالجامعة.