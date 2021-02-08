وزيرة البيئة: نعمل مع المالية على تطبيق الحوافز الخضراء

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن قانون المخلفات الجديدة ينص على أنه من سيعمل فى المخلفات لابد أن يحصل على ترخيص مزاولة مهنة من وزارة البيئة، مشيرة إلى أن ملف البيئة معنى به العديد من الجهات بداية من المواطن وبعض الهيئات والمؤسسات.





وتابعت فؤاد، خلال كلمتها اليوم باجتماع لجنة المشروعات بمجلس النواب: "نعمل مع وزير المالية على تطبيق الحوافز الخضراء، وهى فكرة قائمة على أن من يستورد معدات ستحقق كفاءة فى استخدام المياه فى المصنع على سبيل المثال سيكون له حوافز، سواء على المعدات التى يستوردها أو المنتجات التى يصدرها، شريطة التوافق البيئى، وذلك من خلال دمج المعايير الاستدامة البيئية". وواصلت:" ففى الوقت الذى تنعكس أزمة كورونا على العالم كله، قررنا أن تكون 50% من معايير الخطة للدولة تتوافق مع المعايير البيئية، لدمج البعد البيئى فى مشروعات الوزارات الأخرى، حتى تصل 50% من مشروعات الوزارات المختلفة لمشروعات خضراء خلال الفترة المقبلة، وهذا ما يطلق عليه فكرة الاستدامة".

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