تضامن النواب: 40 مليون نسمة زيادة فى عدد سكان مصر بحلول 2030

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، أن الزيادة السكانية بمثابة قضية أمن قومى ومن أخطر القضايا التى تواجه الدولة المصرية، لاسيما وأنها تلتهم معدلات التنمية.





وقال القصبى، خلال اللقاء التثقيفى الذى تنظمه لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة اليوم الإثنين، حول القضية السكانية بحضور الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، إٕن البيانات الإحصائية تفيد بأننا نشهد 4 مواليد كل دقيقة، بواقع 240 مولودا كل ساعة بمعدل 5.760 مولود يومياً، مؤكدًا: "الزيادة السنوية فى معدلات السكان تساوى حجم 3 دول مجتمعة".

وأضاف عبد الهادى القصبى، أنه من المتوقع أن تزيد مصر بواقع 40 مليون نسمة عام 2030 حسب الإحصائيات، بواقع 5 ملايين طالب، مما يلقى بأعباء جديدة على الدولة فى توفير البنية التحتية اللازمة من فصول وغيرها، فضلا عن الحاجة إلى احتياجهم لخدمات صحية وغيرها.

وتابع رئيس لجنة التضامن الاجتماعى، أن الزيادة فى عدد المواطنين تعنى انخفاض نصيب كل مواطن من الموارد الغذائية والطبيعية، وكذا الخدمات العامة، لافتاً إلى أن القضية السكانية ليست مسئولية وزارة بعينها إنما هى تضامنية.

بدوره، حذر النائب طلعت عبد القوى، عضو مجلس النواب ورئيس الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، من خطورة المشكلة السكانية خاصة مع وصول معدلات النمو الاقتصادى فى ظل جائحة فيروس كورونا إلى 3.6%، مشيرا إلى أن أحد الإشكاليات عدم وصول وسائل تنظيم الأسرة فى بعض الأحيان للسيدة رغم رغبتها فى الحصول عليها، والتى يكون بعضها لعدم وجود وحدات تنظيم أسرة قريبه منها، قائلا: "مواليد سكان مصر فى العام يساوى نصف مواليد قارة أوروبا مجتمعة".

وأشار عبد القوى، إلى الردة التى شهدتها مصر مع أحداث يناير فى معدلات الخصوبة، حيث كانت معدلات الخصوبة عام 1980 لكل سيدة 5.3 طفل، والذى شهد انخفاضا مع خدمات تنظيم الأسرة، وصولاً إلى 3 أطفال لكل سيدة عام 2008، مضيفاً: "كان من المستهدف الوصول إلى 2.4 طفل عام 2014، إلا أنه مع ثورة يناير حدثت ردة وارتفع معدل الخصوبة لـ3.5 طفل لكل سيدة ولا تزال معدلات الخصوبة حاليا 3.1 طفل مما يمثل مشكلة كبيرة".