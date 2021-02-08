ماجد غطاس: الصلاة على جورج بباوى تؤكد أن الكنيسة تعمد من جديد

جدة - نرمين السيد - قال الباحث ماجد غطاس، صديق العلامة اللاهوتى جورج بباوى، إن الكنيسة القبطية تعود إلى حضن المسيح، والمسيحية يعاد معموديتها من جديد على يد البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، البابا محب للمسيح والإنسانية.





وأضاف غطاس، فى تصريح له، اليوم الإثنين: "أقيمت بالفعل صلاة الجنازة على الأب العظيم الدكتور العلامة جورج حبيب بباوى، فى كنيستنا القبطية فى إنديانا برئاسة الحبر الجليل الأنبا سارافيم وأبونا إسطفانوس، وحضور أسرة الأب الجليل الدكتور جورج حبيب بباوى". ووصل جثمان العلامة اللاهوتى الدكتور جورج بباوى، إلى كنيسة العذراء ومارمرقس بإنديانا فى الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المقرر ترأس الأنبا سيرافيم، صلاة الجنازة.

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