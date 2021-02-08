رئيس مجلس النواب: ”كلنا مع الحكومة أمناء على الوطن” 

قال المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الأثنين: "إننا جميعا مع الحكومة.. أمناء على الوطن".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والمخصصة لإلقاء وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، بيانها حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة (مصر تنطلق 2018-2020)، فى تعقيبه على النواب.

وفى سياق متصل، شدد رئيس المجلس على أهمية الالتزام بالوقت خلال الحديث، قائلًا: "إذا التزمنا بالوقت هنتكلم كلنا، وسيكون هناك فرصة للجميع".

وتأتى هذه الجلسات، استكمالًا للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، فى ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) فى جلسات عامة متتالية، لاسيما فى ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، حيث شهدت الأسابيع الثلاث الماضية الاستماع إلى رئيس الوزراء و26 وزيرا.

واستعرضت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، خلال الجلسة عدد من المؤشرات الهامة وفى مقدمتها، تحسن مؤشر جودة البنية الأساسية بـ 48 مركزا لتحتل مصر المركز رقم 52 عالميا عام 2019، فضلا عن تحسن مؤشر جودة الطرق بـ90 مركزا لتحتل مصر المركز رقم 28 عالميا.

وأكدت وزيرة التخطيط، أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بشأن جذب الاستثمارات العامة لتعود بالنفع على تحسين أوضاع المواطنين فى كافة مجالات الحياة.