ضبط 4 موظفين بشركة الكهرباء لتزوير مستندات عدادات عقارات مخالفة في أكتوبر

ضبط تشكيل عصابي ألقت الأجهزة الأمنية القبض على تشكيل عصابى تخصص فى إنهاء إجراءات تركيب عدادات الكهرباء للعقارات المخالفة بالشيخ زايد بموجب مستندات مزورة.
كانت معلومات قد وردت معلومات لقسم مباحث كهرباء الجيزة وجنوب القاهرة بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء ، قيام 4 من موظفى الكهرباء ، أحدهم سبق فصله، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إستخدام خطابات مُزورة منسوب صدورها لجهاز مدينة الشيخ زايد ، لإستكمال إجراءات تركيب عدادات كهرباء للعقارات غير الـمُرخص لها بإستكمال أعمال المرافق لوجود مخالفات فى أعمال بنائها بمنطقة الياسمين بمدينة الشيخ زايد نظير تحصلهم على مبالغ مالية كبيرة من أصحابها، وأنهم قاموا بتركيب العدادات لـعدد ( 4 ) عقارات "محددة".
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط ثلاثة منهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى وأضافوا بقيامهم بتركيب (عدد 106 عداد - داخل 43 عقار) ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى التنسيق مع الجهات المعنية لرفع العدادات المخالفة .
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