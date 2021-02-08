- 1/3
- 2/3
- 3/3
أكد صبحي كابر، صاحب محل المشويات الشهير، أنه بخير نافياً ما تردد بشأن وفاته، وفي أول تعليق له قال لـ «صوت الأمة»: «انهالت عليا الاتصالات الهاتفية من الأسرة والأصدقاء للإطمئنان عليا، ولم أعلم السبب، ليخبروني بأن هناك شائعات متداولة بقتلي بطلق ناري في أكتوبر».
وأضاف كابر، أنه لا يعلم مصدر الشائعات وسيتوجه إلى قسم الشرطة لتحرير محضرا واتخاذ الإجراءات القانونية لتتبع مصدر الشائعة، ومعرفة من يقف وراء إطلاقها، مشيرا إلى أنه حرص على التقاط صور تذكارية منذ قليل، مع رواد المطعم لنفي الخبر جملة وتفصيلاً.
من جهة أخري تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهود البحث للتوصل إلى الخفراء مرتكبي واقعة إطلاق النار علي صاحب شركة استثمار عقاري بمنزله بدائرة قسم ثاني أكتوبر، ونفت مصادر لـ صوت الأمة، أن الواقعة ليست بالشكل المتداول، وأنه لا صحة على الإطلاق لقتل المجني عليه بـ 13 رصاصة، وأنه جاري ملاحقة الجناة وضبطهم في أسرع وقت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد شائعة مقتله.. صبحي كابر لـ «صوت الأمة»: أنا بخير وسأقاضي مروج الشائعة (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.