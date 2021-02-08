بعد شائعة مقتله.. صبحي كابر لـ «صوت الأمة»: أنا بخير وسأقاضي مروج الشائعة (صور)

أكد صبحي كابر، صاحب محل المشويات الشهير، أنه بخير نافياً ما تردد بشأن وفاته، وفي أول تعليق له قال لـ «صوت الأمة»: «انهالت عليا الاتصالات الهاتفية من الأسرة والأصدقاء للإطمئنان عليا، ولم أعلم السبب، ليخبروني بأن هناك شائعات متداولة بقتلي بطلق ناري في أكتوبر».

وأضاف كابر، أنه لا يعلم مصدر الشائعات وسيتوجه إلى قسم الشرطة لتحرير محضرا واتخاذ الإجراءات القانونية لتتبع مصدر الشائعة، ومعرفة من يقف وراء إطلاقها، مشيرا إلى أنه حرص على التقاط صور تذكارية منذ قليل، مع رواد المطعم لنفي الخبر جملة وتفصيلاً.

من جهة أخري تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهود البحث للتوصل إلى الخفراء مرتكبي واقعة إطلاق النار علي صاحب شركة استثمار عقاري بمنزله بدائرة قسم ثاني أكتوبر، ونفت مصادر لـ صوت الأمة، أن الواقعة ليست بالشكل المتداول، وأنه لا صحة على الإطلاق لقتل المجني عليه بـ 13 رصاصة، وأنه جاري ملاحقة الجناة وضبطهم في أسرع وقت.