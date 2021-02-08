الأهلى وبايرن ميونيخ .. ليفاندوفسكى يحرز الهدف الأول للبافارى

أحرز ليفاندوفسكى الهدف الأول لفريق بايرن ميونيخ فى مرمى الأهلى فى الدقيقة 18 بالمباراة المقامة حاليا على ملعب أحمد بن على فى العاصمة القطرية الدوحة بنصف نهائى مونديال الأندية. وصعد الأهلي إلى دور نصف النهائى عقب تخطيه عقبة الدحيل القطري بهدف نظيف سجله حسين الشحات، في مستهل مشوار الفريق بالمونديال. أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة فريقه ضد بايرن ميونيخ الألماني في المباراة التي ستجمعها في الثامنة مساء اليوم الاثنين على استاد أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة. ويتكون تشكيل الأهلي من: محمد الشناوي ومحمد هاني وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي قفشة وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا. ويجلس على مقاعد البدلاء كل من علي لطفي ومصطفى شوبير وجونيور أجايي وأليو ديانج وأكرم توفيق ومروان محسن وصلاح محسن ووالتر بواليا وأحمد رمضان بيكهام وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمد شريف.

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