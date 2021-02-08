اتحاد المهن الطبية يقرر زيادة إعانة العجز إلى 2000 جنيه

وتصرف إعانة العجز الكلى أو الجزئي بحد أقصى أربع مرات سنويا لعضو الاتحاد المستحق من نقابات " الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، ويستفيد من الإعانة الاستثنائية لظروف العجز عضو الاتحاد فقط ولا يستفيد منها أي أقارب للعضو، وفي حالة العجـــز الكــلي أو الجزئي يشـــترط للاستـــفادة أن يكون العضـــو غــــير حاصـــل علي معـــاش الاتحــاد أو أي معاش أخر.
وللاستفادة مـن هـذه الإعـانـة يقـوم العضـو بالإجـراءات واستيفـاء الـمسـتنـدات الـتـالـيـة:
- قـرار مـن القومسيون الطبي أو الهيئة العامة للتأمين الصحي يفيد أن العضو يعاني من عجــز كــلي أو جـزئي شريــطـة بيان نسبة العجـز ، و أن يكون العـضو مازال فى الخدمة.
- صورة بطاقة الرقم القومي للعضو طالب الإعانة.
- إحضار شهادة من النقابة التابع لها العضو بأنه سدد اشتراك النقابة حتي تاريخ تقديم الطلب بموجب استمارة " أ ن".
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