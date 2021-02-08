شوبير يحتفل بعيد ميلاد طه إسماعيل

احتفل الإعلامي أحمد شوبير بعيد ميلاد الكابتن طه إسماعيل لاعب النادي الأهلي السابق. وكتب شوبير عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "‏عيد ميلاد سعيد للكابتن الكبير طه إسماعيل، كل سنة وأنت طيب ". ويواجه الأهلي بايرن ميونيخ في الثامنة مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة على ملعب أحمد بن علي.

وصعد الأهلي إلى هذا الدور عقب تخطيه عقبة الدحيل القطري بهدف نظيف، في مستهل مشوار الفريق بمونديال الأندية..

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