نقيب البيطريين السابق عن تعذيب طبيب للكلاب: محرم قانونيا وشرعا ويجب شطبه

قال الدكتور وحيد رفعت، نقيب البيطريين السابق في البحر الأحمر، إن الدكتور صاحب واقعة تعذيب الكلاب مريض نفسيًا، وما يفعله محرم قانوني، ويجب شطبه من سجلات النقابة، إذا ثبتت الواقعة.
وأكد نقيب البيطريين البحر الأحمر، في تصريحات لـ دوت الخليج، "أن التدريب على جثث الحيوانات وارد لكن بعد موتها"، مضيفا أن "تعذيبها للتدريب محرم قانونا ودينيا".
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على إحدى الصفحات بموقع "فيس بوك"، صورًا لبعض الكلاب موثقة من أيديها وأرجلها، تابعة لأحد الأطباء البيطريين، ويدعى "أحمد"، بمنطقة الحي الرابع بمدينة أكتوبر.
وقالت صاحبة الصور، إنها بالصدفة رأت عملية التوثيق والتعذيب الذي يقوم به هذا الطبيب، وعندما استفسرت عن قدومه على هذه الفعلة، كان جوابه "أنا جايبهم أتدرب عليهم أنا والطلبة بتوعي".
وأردفت أنها حاولت إقناعه بالعدول عن تصرفاته لكن بلا جدوى، وأصر على فعلته وقام بتكميم أفواههم.
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