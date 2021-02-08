نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ورشة عمل لواعظات وزارة الأوقاف حول المطويات التثقيفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت ورشة عمل لواعظات الأوقاف المصرية ضمن فعاليات القافلة الدعوية المشتركة بين مصر والسودان وبمدينة نيالا جنوب دار فور السودانية، حول مطويات وزارة الأوقاف التثقيفية، حيث قامت الواعظة مرفت عزت بعرض واف للمطوية التثقيفية بعنوان: “نتعايش باحترام”.

وأكدت أن كل مواطن له حق وعليه واجب بين المواطن والدولة، كما ينبغي أن يكون ذلك في صالح الوطن، وعلينا أن نرسخ حب الأوطان والانتماء إليها، واحترام الآخر وقبوله، وضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية.

ومن جانبها أوضحت الواعظة وفاء عبد السلام خلال عرضها لمطوية “خطورة الإلحاد” أن آيات الله تعالى في الكون تؤكد قدرة الله (عز وجل) وأنه الخالق لجميع الكائنات قال تعالى: “سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ”، مشيرة إلى أن من أسباب الإلحاد الجهل وسوء الفهم، ومن الواجب علينا توعية الشباب واستيعابهم، وتوضيح قدرة الله تعالى وجماله في خلق هذا الكون.

