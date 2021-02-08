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عمر شويل - جدة 3.5 مليون خط موبايل مجاناً وإنترنت مجاني شهرياً لمُستحقي تكافل وكرامة، فإذا كنت أحد مُستحقي برنامج تكافل وكرامة ستتمتع بخط موبايل بدون رسوم به باقة شهرية مكالمات وإنترنت مجاناً يتم تجديدها شهريا بشكل تلقائي، فقد تم التعاون بين شركات الاتصالات مؤخرا باتفاقية تتعلق ب 3.5 مليون خط جوال لمُستفيدي تكافُل وكرامة، وقامت وزارة التضامن الاجتماعي مؤخرا بعمل تحول كامل لكافة خدماتها بداية من تكافل وكرامة على ميكنة كافة المعلومات الموجودة بقاعدة البيانات التي تتضمن مواصفات المنزل والظروف الاقتصادية والاجتماعية والأُسرية، كما تُقدم عدة برامج أُخرى منها المشروعات متناهية الصغر، معارض الأُسر المُنتجة والرعاية بشكل عام، التأمينات والمعاشات، بالاضافة إلى برنامج تكافل وكرامة؛ لذا فإن الوزارة تسعى جاهدة لميكنة جميع خدماتها وفتح قنوات للتواصل مع المواطنين بشكل إلكتروني.

خطوط موبايل وإنترنت مجاني لمستحقي تكافل وكرامة

بحثت وزارة التضامن الاجتماعي منذ ما يقرُب من عام في التواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كوسيط بين الوزارة والشركة المصرية للاتصالات والتي فازت في مُناقصة قد أُقيمت منذ أكثر من عام وقد شاركت فيها أربعة شركات اتصالات، وقد أخذت المُناقصة شركة المصرية للاتصالات، وتسعى الوزارة إلى أن تمتلك كل أُسرة في تكافل وكرامة شريحة خط موبايل يمكن من خلالها التواصل مع مُستحقي تكافل وكرامة بسهولة، سواء لإرسال رسالة لهم بتحديث بيانات أو تقديم أي شكاوى أو مُقترحات من قبلهم، والتأكد من صحة بيانات قد تم إرسالها للوزارة من عدمها، كما تُقدم شركة المصرية للاتصالات دعم أيضا في الرسائل بأسعار زهيدة جدا بتقديم عروض اجتماعية بحتة.

هل يحتاج المواطن لهاتف ذكي لتفعيل الخدمة ؟

لا يحتاج مواطن المستحق لدعم برنامج تكافل وكرامة لهاتف ذكي، بل يمكن تفعيل الخدمة باستخدام هاتف قديم محدود الإمكانيات، وحتى المحفظة فإن الهيئة القومية للبريد أوضحت أنه لا يجب على المُستفيد إستخدام هاتف ذكي، حيث يمكنه استقبال رسالة البريد على هاتف قديم، ومن خلال المحفظة المُرسلة يستطيع المواطن صرف المعاش الخاص به عن طريق الرجوع لأقرب مركز للبريد، كما أن هناك مجموعة من صاحبات الوساطة الاجتماعية واللاتي يقمن بتعليم الأهالي كيفية التعامل مع الأمر بشكل مُيسر.