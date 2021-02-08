محدث لحظة بلحظة.. نتيجة مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

انطلقت صافرة بداية مباراة الأهلي وبايرن ميونخ ومازالت النتيجة تعادل سلبي. 3:

أول ظهور للشناوي بعد إنقاذه للكرة قبل وصولها لساني. 5:

استحواذ للكرة من قبل بايرن ميونخ 8:

كرة رأسية خطيرة من ليفاندوفسكي تمر أعلى مرمى الشناوي. 11:

الشناوي ينقذ انفراد بالخروج المبكر. 12:

خطأ كارثي من الشناوي وأيمن أشرف ينقذ الكرة. 15:

كهربا يلحظ خروج نوير ويحاول التسديد من منتصف المرمى، لكن الكرة سهل لدى الحارس الألماني. 16:

اختراق مرتين متتاليين للبايرن ولكن الكرة للركنية، وضغط كبير من البافاري. 17: هدف

الهدف الأول لبايرن ميونخ عن طريق روبرت ليفاندوفسكي. 21:

طاهر يهدر فرصتين الأولى من مراوغة فشلت والثانية من رأسية. 23:

الأهلي بدأ التحرك لنصف ملعب البافاري. 24:

هدف محقق يضيع من بايرن ميونخ. 25:

إصابة علي معلول ونزول ياسر إبراهيم. 26:

الشناوي يتصدى لتسديدة خطيرة. 27:

الشناوي يتصدى لتسديدة من جنابري. 35:

مازالت النتيجة تقدم بايرن ميونخ 1-0. 37:

انفراد خطير يهدره ليفاندوفسكي. 39:

تسديدة من ألفونسو ديفيز تمر بجانب المرمى. 42:

الشناوي ينقذ كرة خطيرة. 45:

نهاية الشوط الأول بتقدم بايرن ميونخ 1-0. ويواجه الأهلي فريق بايرن ميونخ الألماني ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2020 المقامة بالعاصمة القطرية الدوحة. وانطلقت المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم على ملعب أحمد بن علي بمدينة الريان القطرية. وحدد المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني التشكيل الذي سيخوض به اللقاء، والذي ضم كلا من: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، محمد هاني. خط الوسط: حمدي فتحي ، عمرو السولية. خط الوسط الهجومي: محمد مجدي قفشة، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر . خط الهجوم: محمود كهربا فيما يجلس على دكة البدلاء كلا من: والتر بواليا - أحمد رمضان بيكهام - سعد سمير - ياسر إبراهيم - محمد شريف - علي لطفي - مصطفى شوبير - جونيور أجايي - أليو ديانج - أكرم توفيق - مروان محسن - صلاح محسن. على الجانب الآخر يدخل الألماني فليك بتشكيل ناري للبافاري ضم كلا من: حراسة المرمى: مانويل نوير. خط الدفاع: بنجامين بافار، جيروم بواتينج، ديفيد ألابا، ألفونسو دايفيز. خط الوسط: جوشوا كيميتش، مارك روكا. خط الهجوم:روبرت ليفاندوفسكي. فيما يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: هوفمان – كوستا – موتينج – بواتينج – ديفيز – سار – روكا – توليسو – موسيالا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محدث لحظة بلحظة.. نتيجة مباراة الأهلي وبايرن ميونخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.