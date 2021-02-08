أشاد محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالبرنامج الحكومي الذي تم عرضه أمام مجلس النواب مؤخرًا، مؤكدا على إن قيمة البرنامج الفعلية تكمن في تنفيذه وليس عرضه فقط.

محمد تيسير مطر: برنامج الحكومة جيد والتنفيذ هو الفيصل

وأضاف أمين السر لجنة حقوق الإنسان محمد مطر، أنه بسبب التداخل في اختصاص اللجنة من البيانات والخطط المقدمة من وزاراء الحكومة، أننا في حاجة لوجود فريق مكلف في كل وزارة، لمراقبة ومتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي، ويقوم هذا الفريق بالتنسيق مع البرلمان ولجانه الفرعية، كما يجب على كل كل وزارة أن تقوم بإعلان خطتها في وسائل الإعلام المختلفة.

وأشار عضو مجلس النواب، محمد تيسير مطر، إلى أن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان يجب أن تعي حقيقة مهامها و اختصاصاتها والتي تشمل كل ما يمس حياة المواطن اليومية، كالنظافة والمرور والصحة والرقابة على الأسعار، حتى يشعر المواطن بفارق فى الخدمات المقدمة إليه.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، قد ألقت بيان اليوم أمام مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، ضمن مجموعة الجلسات التى دعا إليها المجلس، لسماع بيانات الحكومة عن مدى تنفيذها لبرامجها فى العامين الاخرين،ذلك فى إطار تفعيل الدور الرقابى للمجلس.