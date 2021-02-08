الشوط الأول: بايرن يتقدم على الأهلي بهدف "ليفاندوفيسكي" (صور وفيديو)

إنتهي الشوط الأول بين الأهلي وبايرن ميونخ الأهلي، في إطار الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية وتقدم الفريق البافاري بنتيجة "1/0" وسط سيطرة كاملة للفريق الألماني علي مجريات المباراة.
بدأت المباراة تحت سيطرة ألمانية بالكامل وتكتل دفاعي من لاعبي الأهلي، وكاد بايرن ميونخ أن يتقدم بالهدف الأول في الدقيقة 12 بعدما أخطئ محمد الشناوي حارس الأهلي متابعة ركلة حرة مباشرة ناحية الركلة الركنية ولكن أنقذ أيمن أشرف مرمي الفريق وأخرج الكرة إلي ركلة ركنية.
وأستمر الضغط البافاري وتمن ليفاندوفيسكي أن يحرز الهدف الأول في الدقيقة 17، وذلك بعدما أستلم الكرة داخل منطقة الجزاء وحولها بكل سهولة داخل المرمي بعدما غابت عنه الرقابة الدفاعية.
وكاد طاهر محمد طاهر أن يحرز هدف التعادل في الدقيقة 20 عن طريق رأسية متقنة حوالها إلي يد مانويل نوير بكل سهولة، وأستمر الضغط الأهلاوي علي فترات بعد الهدف الأول عن طريق محمد هاني وتمكن دفاع الفريق البافاري السيطرة علي الكرة.
وفي الدقيقة 27 تعرض علي معلول ظهير أيسر الأهلي لإصابة عضلية وغادر الملعب وشارك بدلا من ياسر إبراهيم، ليتم ترحيل أيمن أشرف إلي الجبهة اليسري بدلا من معلول.
وبعد مرور نصف ساعة أظهرت تألق محمد الشناوي والذي ظهر كأفضل لاعبي الأهلي داخل أرض الملعب، وتصدي للعديد من الكرات الصعبة لمهاجمي الفريق البافاري.
ظهر الضغط الأهلاوي بعد مرور 25 دقيقة من عمر المباراة وسدد محمد مجدي أفشة كرة خطيرة علي مرمي الفريق البافاري ولكن كانت التسديدة خارج المرمي.
كاد روبرت ليفاندوفيسكي أن يحرز الهدف الثاني للفريق البافاري بعدما أنفرد بمرمي محمد الشناوي وأضاعت فرصة الهدف الثاني أمام بطل أوروبا لتستمر النتيجة علي حالها.
أستمر الضغط مرة أخري وأضاع ألفونسو ديفير ثاني أهداف المباراة للفريق البافاري وعبرت الكرة بجانب القئمن الأيمن لمحمد الشناوي لتضيع فرصة أخري للفريق البافاري من أجل تعزيز النتيجة.
وفاجئ موسيماني مدرب الأهلي الجميع وبدأ بتشكيلة متوازنة نسبيا ولم يعتمد علي التكتكل الدفاعي كما كان يتوقع البعض، وقرر الإعتماد علي، محمود كهربا كمهاجم صريح، وقرر إراحة أليو ديانج الدبابة المالية في مركز خط الوسط، وقرر الإعتماد علي حمدي فتحي وعمرو السولية.
وبدأ موسيماني تشكيلة المباراة علي النحو التالي:-
حراسة المرمي: محمد الشناوي.
خط الدفاع: علي معلول، بدر بانون، أيمن أشرف، محمد هاني.
خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة".
خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، محمود عبد المنعم "كهربا".
فيما اعتمد هانز فليك علي التشكيل الأساي له ولم يغامر في تشكيلة القاء بالرغم من إعترافهم بالأفضلية علي حساب الأهلي نظرا لكونهم أبطال أوروبا، ولكن تم الدفع بالقوة الضاربة منذ بداية المباراة.
وجاء تشكيل بايرن ميونخ علي النحو التالي:-
حراسة المرمي: مانويل نوير.
خط الدفاع: بنجامين بافار، جيروم بواتينج، ديفيد آلابا، ألفونسو ديفيز.
خط الوسط: جوشوا كيمتش، مارك روكا، سيرجي جنابري.
خط الهجوم: توماس مولر، كينجسلي كومان، روبرت ليفاندوفسكي.
وقررت إدارة قنوات بين سبورت إذاعة مباريات الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية علي القنوات المفتوحة من أجل إتاحة الفرصة أمام جميع مشاهدي الأهلي ومصر بشكل عام لمشاهدة المباراة دون التحكم في القنوات المشفرة.
فيما أعلنت قناة الكأس القطرية إذاعة المباراة أيضا علي القناة المفتوحة، وتم تعيين المعلق الرياضي أحمد الطيب، للتعليق علي أحداث المباراة، فيما تم تعيين علي محمد علي من جانب قنوات بين سبورت للتعليق علي المباراة.
يذكر أن الأهلي بدء مشوار البطولة بمواجهة فريق الدحيل القطري مستضيف البطولة، وتمكن من تحقيق الفوز بهدف نظيف أحرزة حسين الشحات، وجاء الهدف في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول.
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