الشوط الأول: بايرن يتقدم على الأهلي بهدف "ليفاندوفيسكي" (صور وفيديو)

إنتهي الشوط الأول بين الأهلي وبايرن ميونخ الأهلي، في إطار الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية وتقدم الفريق البافاري بنتيجة "1/0" وسط سيطرة كاملة للفريق الألماني علي مجريات المباراة.

بدأت المباراة تحت سيطرة ألمانية بالكامل وتكتل دفاعي من لاعبي الأهلي، وكاد بايرن ميونخ أن يتقدم بالهدف الأول في الدقيقة 12 بعدما أخطئ محمد الشناوي حارس الأهلي متابعة ركلة حرة مباشرة ناحية الركلة الركنية ولكن أنقذ أيمن أشرف مرمي الفريق وأخرج الكرة إلي ركلة ركنية.

وأستمر الضغط البافاري وتمن ليفاندوفيسكي أن يحرز الهدف الأول في الدقيقة 17، وذلك بعدما أستلم الكرة داخل منطقة الجزاء وحولها بكل سهولة داخل المرمي بعدما غابت عنه الرقابة الدفاعية.

وكاد طاهر محمد طاهر أن يحرز هدف التعادل في الدقيقة 20 عن طريق رأسية متقنة حوالها إلي يد مانويل نوير بكل سهولة، وأستمر الضغط الأهلاوي علي فترات بعد الهدف الأول عن طريق محمد هاني وتمكن دفاع الفريق البافاري السيطرة علي الكرة.

وفي الدقيقة 27 تعرض علي معلول ظهير أيسر الأهلي لإصابة عضلية وغادر الملعب وشارك بدلا من ياسر إبراهيم، ليتم ترحيل أيمن أشرف إلي الجبهة اليسري بدلا من معلول.

وبعد مرور نصف ساعة أظهرت تألق محمد الشناوي والذي ظهر كأفضل لاعبي الأهلي داخل أرض الملعب، وتصدي للعديد من الكرات الصعبة لمهاجمي الفريق البافاري.

ظهر الضغط الأهلاوي بعد مرور 25 دقيقة من عمر المباراة وسدد محمد مجدي أفشة كرة خطيرة علي مرمي الفريق البافاري ولكن كانت التسديدة خارج المرمي.

كاد روبرت ليفاندوفيسكي أن يحرز الهدف الثاني للفريق البافاري بعدما أنفرد بمرمي محمد الشناوي وأضاعت فرصة الهدف الثاني أمام بطل أوروبا لتستمر النتيجة علي حالها.

أستمر الضغط مرة أخري وأضاع ألفونسو ديفير ثاني أهداف المباراة للفريق البافاري وعبرت الكرة بجانب القئمن الأيمن لمحمد الشناوي لتضيع فرصة أخري للفريق البافاري من أجل تعزيز النتيجة.