إنفوجراف.. مصر الداعم الأول لفلسطين على مر التاريخ

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دعم الدولة المصرية للقضية الفلسطينية ليس وليد اللحظة ولكنه مستمر ومتواصل منذ حرب 48 حتى الآن، ولا تألو الدولة جهدا فى دعم القضية من خلال المحافل الدولية.
ويتناول الإنفوجراف التالى جهود مصر لدعم القضية الفلسطينية على مر التاريخ:-
ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، حكم مصر، ويضع القضية على رأس أجندة السياسة الخارجية المصرية، ودائما ما يذكر فى المناسبات والفعاليات الدولية ضرورة حل القضية لتحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة العربية والشرق الأوسط أجمع.
اليوم وبرعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، انطلقت خطوة جديدة من الخطوات المصرية فى إطار توحيد الصف الفلسطينى ونبذ الخلاف بين الأشقاء، بانعقاد جلسات الحوار الوطنى الفلسطينى فى القاهرة، حيث يشارك فى الجلسات 14 فصيلا فلسطينيا، هم من سبق لهم التوقيع على اتفاق المصالحة فى القاهرة عام 2011، وتتناول المباحثات مخرجات اجتماع الأمناء العامين، والاتفاقيات والتفاهمات الثنائية التى تمت حول إجراء الانتخابات الفلسطينية.
وجلسات الحوار فى القاهرة، تسعى لتذليل آخر العقبات أمام إجراء الانتخابات الأولى فى فلسطين، منذ 15 عاما، حيث تسبب الانقسام الفلسطينى بين حركتى فتح وحماس فى شلل المجلس التشريعى، وعدم حصول انتخابات أخرى.
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