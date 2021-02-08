رسامة راهبين فى دير مارمينا بمريوط

جدة - نرمين السيد - احتفل نيافة الحبر الجليل الأنبا كيرلس آڤا مينا، أسقف ورئيس دير الشهيد العظيم مار مينا العجائبى بمريوط، ومعه نيافة الحبر الجليل، الأنبا أكليمندس، الأسقف العام، ومجمع رهبان الدير برسامة راهبين جديدين للدير.





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