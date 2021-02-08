سفير مصر بالصين: مصر تشهد أكبر حركة للتنمية العمرانية منذ القرن الـ 19

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور محمد البدرى، سفير جمهورية مصر العربية فى بكين، مراسم توقيع عقد إنشاء أبراج مدينة العلمين الجديدة، والذى شارك فيه من القاهرة عبر تقنية الاتصال المرئى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، ومن الجانب الصينى "جانج شوشوان"، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الدولة الصينية للهندسة والإنشاءات CSCEC المنفذة للمشروع، وهى كذلك الشركة المنفذة لمشروع حى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة.





وعبر السفير محمد البدرى عن سعادته البالغة بالمشاركة فى مراسم توقيع المشروع الذى سيظل صرحاً شاهداً على رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى بعيدة المدى لأهمية التطوير العمرانى لمسايرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى تشهدها مصر، والتى أثمرت عن ثانى أكبر حركة للتنمية العمرانية تشهدها مصر منذ القرن التاسع عشر، كما أن المشروع سيظل نموذجاً دالاً على مدى عمق العلاقات بين شعبى البلدين وقيادتهما، وهو ما انعكس على التعاون الوثيق والدعم المتبادل بينهما لدفع جهود التنمية وتخطى الأزمات. وأكد أن مؤسسة الدولة الصينية للهندسة والإنشاءات CSCEC تعد من أعرق وأنجح الشركات الصينية العاملة فى مصر فى مجال التشييد والبناء.

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