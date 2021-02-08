اختتام صلاة الجنازة على جثمان الدكتور جورج بباوى

جدة - نرمين السيد - وأقيمت صلاة الجنازة فى كنيسة العذراء مريم ومارمرقس بولاية إنديانا، وسط حضور محدود من لأسرته وأصدقائه نظرًا لظروف كورونا. وكان البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وافق على إقامة صلاة الجنازة على الدكتور جورج، وتحرك ركب التابوت الذى يحوى جثمان بباوى ليدفن بمقابر الأسرة.

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