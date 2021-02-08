«اللجنة المشرفة»: نقابة المحامين نجحت في عقد انتخابات الفرعيات رغم الصعوبات

قال رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات – وكيل نقابة المحامين مجدي سخي، إن اللجنة تعمل منذ شهر ونصف مع موظفين أكفاء في النقابة للإعداد للعملية الانتخابية، ونجحت في مهمتها رغم كافة الصعاب التي واجهتها.

وأشار «سخي»، عبر بث مباشر اليوم الإثنين، إلى أن قرار تشكيل اللجنة صدر من نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية عقب قرار المجلس في 19 أغسطس الماضي، وجاء تشكيلها كالآتي: «مجدي سخي رئيسا - حسين الجمال مقررا - صلاح سليمان أمينا»، وعضوية كل من الأساتذة أعضاء المجلس: محب المكاوي - يحيى التوني - أسامة سالمان - عبد المجيد هارون - عبد الحفيظ الروبي - فاطمة الزهراء - محمود الداخلي - محمد الكسار - المرحوم سيد عبد الغني.

وأوضح أن اللجنة أعدت كل ما يخص العملية الانتخابية بداية من اللجان، أوراق الاقتراع، مواقع اللجان، وكافة ما يتعلق بالعملية الانتخابية، مضيفا: «ثم أسندت النقابة الإشراف القضائي لهيئة قضائية محترمة هي الأقدم في مصر، أدت عملها بنجاح وتفوق وكانوا حريصين على تحقيق الشفافية، الديمقراطية، والعدالة، وأعلنوا اليوم نتائج للمرحلة الأولى».

وذكر وكيل مجلس النقابة، أنه رغم كل الصعاب التي قابلت اللجنة من جائحة كورونا، واختيار أماكن اللجان، وقرارات منع انعقاد اللجان داخل غرف المحامين بالمحاكم، إلا أن النقابة تمكنت من إجراء الانتخابات وكل شيء يسير على ما يرام، أمس واليوم.

وتقدم «سخي» باسم النقيب العام واللجنة، بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان للمحامين الذين شاركوا في العملية الانتخابية، ولمستشاري هيئة قضايا الدولة المشاركين في الإشراف على العملية الانتخابية وعلى رأسهم المستشار عبد الناصر أبو العزم رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، ووزير العدل ومساعد الوزير لشئون المحاكم والأبنية، ورجال الداخلية في المحافظات الذين أمنوا اللجان وللعاملين بالنقابة الذين بذلوا جهدا خارقا لإخراج العملية الانتخابية بشكل لائق.

كما وجه «سخي» باسم اللجنة، خالص التهاني لكافة الفائزين في المرحلة الأولى من الانتخابات، متمنيا لهم التوفيق.