انت الان تتابع تفاصيل خبر فيديو.. دار الإفتاء تنشر فتوى بجواز زواج المحلل بشرط واحد ثم تحذفها ومستشار المفتي يكشف سبب حذف الفتوى والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - جدل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي بعد قيام دار الإفتاء المصرية بإجازة زواج المحلل، وزاد الجدل مرة أخرى بعد قيام الدار بحذف الفتوى من صفحتها الرسمية، فيما قام نشطاء بتداول فتوى سابقة للأزهر الشريف بتحريم هذه النوع من الزواج.

زواج المحلل الذي أثار الجدل في مصر

وكانت دار الإفتاء قالت في فتواها بأن زواج التحليل “المحلل” جائز بشرط أن يتطوع الشخص من نفسه للزواج بالمرأة التي طلقت من زوجها ثلاث مرات، ولا يتم كتابة شرط التحليل في العقد، ثم يقوم بعد ذلك بتطليقها ويعود إليها زوجها مرة أخرة والشخص المحلل في هذه الحالة يثاب على ذلك لأنه يقصد الإصلاح.

وبعد الجدل الذي حدث حول قيام دار الإفتاء بإباحة زواج المحلل، خرج مستشار الالمفتي العلمي الشيخ مجدي عاشور في مداخلة هاتفية ليكشف سبب حذف دار الإفتاء هذه الفتوى.

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وقال عاشور أن هذه كانت فتوى قديمة وطويلة وأخذها بعض الباحثين ونشرها في صورة مختصرة أخلت بمعناها والمقصود منها، وأاف أن رأي الإفتاء في هذا الأمر هو أن المحلل والمحلل له حرام شرعاً وهو زواج غير صحيح وباطل، لأن الشرط الذي يشترطوه غير صحيح، وهو أن يكون هذه الزواج تحليل الزوج لزوجته.