فريدة الشوباشى لـ دوت الخليج: تطوير الريف المصرى ترجمة حقيقية لثورة ٣٠يونيو "فيديو"

قالت النائبة فريدة الشوباشى، عضو مجلس النواب، الشعب المصرى الذى انتفض فى 30 يونيو كان يود أن مصر تسترد مكانتها، وهو ما تحقق فعلًا.

فريدة الشوباشى: الرئيس يؤكد دائمًا أنه قائد مخلص يحب بلاده

وتابعت عضو مجلس النواب، فريدة الشوباشى، الرئيس كل يوم يؤكد للمصريين أنه قائد وطنى يحب بلاده، ويضفى بشكل مستمر جانب إنساني واضح، حيث يهتم بالمرأة المعيلة، وذوى الاحتياجات الخاصة.

وأضاف أكبر الأعضاء سنًا فى مجلس النواب، فريدة الشوباشى، أعظم شئ ترجم ثورة 30 يونيو هو تطوير الريف المصرى، فى ظل ظروف صعبة وغير إنسانية بالنسبة للأماكن الأكثر احتياجًا. وأثنت عضو مجلس النواب، فريدة الشوباشى، بالمبادرات الرئاسية، والذى وصفتها بالعظيمة والإنسانية. كما أشارت عضو مجلس النواب، إلى ضرورة تنظيم النسل، لأن ذلك يساهم فى تحسين جودة الحياة للمواطنين، باعتبار أن الزيادة السكانية تؤثر بشكل كبير على التنمية، مشددة على أن تلك الثقافة يجب أن تختفى من مجتمعنا.

هذا واستقبل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، اليوم، وزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، وذلك لعرض موقف الوزارة بشأن برنامج الحكومة.