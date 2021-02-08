نشوى الشريف: المبادرات الرئاسية توفر فرص عمل للعمالة غير منتظمة "فيديو"

نشوى الشريف - أرشيفية
أشادت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بالطفرة التنموية التى شهدها المجتمع المصرى على كافة الأصعدة، فى عهد الرئيس السيسى، مشيرة إلى أن المبادرات الرئاسية المختلفة، التى تهدف إلى بناء مصر الحديثة، إضافة إلى الاهتمام بالمواطن وتوفير كافة الخدمات، وتهيئة حياة كريمة للمواطنين.
نشوى الشريف تؤكد على أهمية المبادرات الرئاسة
وأكدت عضو لجنة القوى العاملة، نشوى الشريف، أن المبادرات المختلفة التى تطلقها الرئاسة منها حياة كريمة، تساهم توفر فرص عمل للعمالة غير المنتظمة.
ولفتت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، إلى منحة 500 التى قدمتها الدولة للعمالة الغير منتظمة، للتخفيف من أزمة كرونا، مشيرة إلى أن تلك الفئة على رأس أولوياتها باعتبارها عضو باللجنة القوى العاملة، بعد أن كانت تعانى من التهميش وعدم الاهتمام ونقص فى الخدمات. مؤكدة أن العمل هو االعمود الفقرى للدولة المصرية.
أشارت عضو مجلس النواب، إلى أن بعض القضايا المهمة، التى تطرقت إليها الدولة فى الفترة الأخيرة، منها مشكلة تطوير العشوائيات، وبناء المدن السكنية الجديدة لتوفير الخدمات والمرافق للمواطنين، يساهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين.
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