نشوى الشريف: المبادرات الرئاسية توفر فرص عمل للعمالة غير منتظمة "فيديو"

أشادت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بالطفرة التنموية التى شهدها المجتمع المصرى على كافة الأصعدة، فى عهد الرئيس السيسى، مشيرة إلى أن المبادرات الرئاسية المختلفة، التى تهدف إلى بناء مصر الحديثة، إضافة إلى الاهتمام بالمواطن وتوفير كافة الخدمات، وتهيئة حياة كريمة للمواطنين.

نشوى الشريف تؤكد على أهمية المبادرات الرئاسة

وأكدت عضو لجنة القوى العاملة، نشوى الشريف، أن المبادرات المختلفة التى تطلقها الرئاسة منها حياة كريمة، تساهم توفر فرص عمل للعمالة غير المنتظمة.