ليفاندوفيسكي يحرز الهدف الثاني في مرمي الأهلي (فيديو)

أحرز ليفاندوفيسكي الهدف الثاني لبايرن ميونخ في مرمي محمد الشناوي حارس الأهلي، في الدقيقة 85 من أحداث المباراة بعد هدفه الأول.

أنطلقت صافرة البداية بين الأهلي وبايرن موينخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية، بإدارة تحكيمية للحكم محمد عبدالله حكم الساحة.

الاهلي 0-2 بايرن ميونخ

هدف بايرن الثاني عن طريق ليفاندوفسكي

https://t.co/7EDLQKFa1F — منبر البايرن البديل (@nmedia_m) February 8, 2021 لمشاهدة الهدف أضغط

يستضيف ملعب أحمد بن علي أحداث لقاء الأهلي وبايرن ميونخ في تمام الثامنة مساء في إطار نصف نهائي مونديال الأندية، وذلك من أجل حجز بطاقة التأهل للمباراة النهائية أمام تيجريس المكسيكي الذي حسم التأهل بعد الفوز علي بالميراس البرازيلي بمباراة الأمس علي ملعب المدينة التعليمية.

دخل بايرن ميونخ لقاء اليوم أمام الأهلي بتشكيلة نارية من البداية، من أجل إنهاء المباراة دون الدخول في أجواء تنافسية، وعدم إعطاء للمارد الأحمر فرصة للدخول في أجواء المباراة.

وجاءت تشكيلة بايرن ميونخ كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: بنجامين بافار، جيروم بواتينج، ديفيد ألابا، ألفونسو دايفيز.

خط الوسط: جوشوا كيميتش، مارك روكا.

خط الهجوم:روبرت ليفاندوفسكي.

بينما دخل النادي الأهلي بالقوة الهجومية من أجل مباغتة الفريق الألماني وتحقيق مفاجأة أمام بطل أوربا.

وكشف بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، عن التشكيلة الرسمية التي ستخوض مباراة اليوم أمام البايرن، وشهدت التشكيلة مفاجاة وحيدة عن مباراة الدحيل السابقة، بدخول محمود كهربا بدلا من والتر بواليا مهاجم الفريق

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - بدر بانون - أيمن أشرف - محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي.

خط الوسط الهجومي: حسين الشحات - محمد مجدي قفشة - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمود كهربا.

يأتي علي مقاعد البدلاء كل من:

محمد شريف - علي لطفي - مصطفى شوبير - جونيور أجايي - أليو ديانج - أكرم توفيق - مروان محسن - صلاح محسن - والتر بواليا - أحمد رمضان بيكهام - سعد سمير - ياسر إبراهيم.

ومن المقرر أن يواجه تيجريس الفائز من مباراة الأهلي والبايرن في نهائي كأس العالم يوم الخميس القادم في الثامنة مساء، بينما ينتظر بالميراس البرازيلي الخاسر من مواجهة بين القلعة الحمراء وبطل دوري أبطال أوربا، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بمونديال الأندية بعد الخسارة من بطل المكسيك بهدف نظيف من ركلة جزاء ضمن مواجهات كأس العالم بقطر.

ويسعي الأهلي لتحقيق إنجاز قد يكون تاريخي بتأهله لنهائي مونديال الأندية بينما يدخل بايرن ميونخ المباراة لعبور نصف النهائي والإستمرار في البطولة لتحقيق السداسية هذا الموسم، بعد ان حقق العملاق البافاري الخماسية هذا الموسم.