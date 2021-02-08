بأداء مشرف.. الأهلي يخسر أمام البايرن بثنائية في مونديال الأندية (فيديو وصور)

إنتهت مباراة الأهلي وبايرن ميونخ، في إطار مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية، بفوز الفريق الألماني بهدفين نظيفين أحرزهم روبرت ليفاندوفيسكي، في الدقيقتين 16، 85.

بهذه النتيجة يصعد الفريق الألماني للمباراة النهائية وينتظرة مواجهة مرتقبة أمام تيجرس أونال المكسيكي يوم الخميس القادم علي ملعب المدينة التعليمية.

وسوف يلعب الأهلي أمام بالميراس البرازيلي مساء الخميس في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

إنطلق الشوط الثاني بشكل مغايير عن أحداث الشوط الأول، وبدأ الأهلي ضاغطا علي دفاعات بايرن ميونخ من أجل البحث عن هدف التعادل والعودة لتصحيح المسار مرة أخري.

وكاد محمود عبد المنعم "كهربا" أن ينفرد بمرمي بايرن ميونخ بعدما أستلم كرة طولية من حمدي فتحي، ولكن أستلم الكرة خاطئة وابتعدت عن مناطق الخطورة للفريق الألماني.

وتبادل الفريقين الضغط منذ بداية الدقيقة 50 من أجل البحث عن التعادل من جانب الأهلي وأيضا تأمين الهدف للفريق البافاري.

ومع بداية الدقيقة 56 كاد أن يحرز مولر الهدف الثاني بعد متابعة الكرة القادمة من ركلة ركنية ولكن أنقذها محمد الشناوي وتخرج إلي ركلة ركنية مرة أخري.

في الدقيقة 61، أجري هانز فليك أولي تبديلات المباراة، وشارك الثنائي شوبو موتينج، وليروي ساني، وخرج جنابري وتوماس مولر.

وفي الدقيقة67، أجري موسيماني ثاني تبديلات الأهلي، وشارك الثلاثي والتر بواليا وصلاح محسن وأليو ديانج، بدلا من الثلاثي حسين الشحات ومحمود "كهربا"، ومحمد مجدي "أفشة".

وفي الدقيقة 70، أجري هانز فليك ثالث تبديلات الفريق بمشاركة توليسو، وخروج روكي.

في مطلع الدقيقة 72 يحي جمهور الأهلي ضحايا أحداث بورسعيد.

في الدقيقة 74، أخري هانز فليك أخر التبديلات، وشارك موسيلا وزولي، وخرج كينجسلي كومان وجيروم بواتينج.

أستمر اللعب في منتصف ملعب المباراة دون خطورة علي أي من المرميين وعدم ظهور محمد الشناوي ومانويل نوير.

في الدقيقة 82، شارك محمد شريف بدلا من طاهر محمد طاهر المجتهد من أجل البحث عن هدف التعادل، وأستغني موسيماني عن التحفظ الدفاعي من أجل تحقيق هدف التعادل قبل النهاية.

وفي الدقيقة 85، تمكن روبرت ليفاندوفيسكي من تسجيل الهدف الثاني وقتل المباراة لصالح الفريق البافاري.

وفي الدقيقة 86 سدد محمد شريف كرة شبه خطيرة علي مرمي مانويل نويل ولكن تمكن العملاق الألماني في التعامل مع الكرة بكل سهولة.

وفاجئ موسيماني مدرب الأهلي الجميع وبدأ بتشكيلة متوازنة نسبيا ولم يعتمد علي التكتكل الدفاعي كما كان يتوقع البعض، وقرر الإعتماد علي، محمود كهربا كمهاجم صريح، وقرر إراحة أليو ديانج الدبابة المالية في مركز خط الوسط، وقرر الإعتماد علي حمدي فتحي وعمرو السولية.

وبدأ موسيماني تشكيلة المباراة علي النحو التالي:-

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، بدر بانون، أيمن أشرف، محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة".

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، محمود عبد المنعم "كهربا".

فيما اعتمد هانز فليك علي التشكيل الأساي له ولم يغامر في تشكيلة القاء بالرغم من إعترافهم بالأفضلية علي حساب الأهلي نظرا لكونهم أبطال أوروبا، ولكن تم الدفع بالقوة الضاربة منذ بداية المباراة.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ علي النحو التالي:-

حراسة المرمي: مانويل نوير.

خط الدفاع: بنجامين بافار، جيروم بواتينج، ديفيد آلابا، ألفونسو ديفيز.

خط الوسط: جوشوا كيمتش، مارك روكا، سيرجي جنابري.

خط الهجوم: توماس مولر، كينجسلي كومان، روبرت ليفاندوفسكي.

وقررت إدارة قنوات بين سبورت إذاعة مباريات الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية علي القنوات المفتوحة من أجل إتاحة الفرصة أمام جميع مشاهدي الأهلي ومصر بشكل عام لمشاهدة المباراة دون التحكم في القنوات المشفرة.

فيما أعلنت قناة الكأس القطرية إذاعة المباراة أيضا علي القناة المفتوحة، وتم تعيين المعلق الرياضي أحمد الطيب، للتعليق علي أحداث المباراة، فيما تم تعيين علي محمد علي من جانب قنوات بين سبورت للتعليق علي المباراة.

يذكر أن الأهلي بدء مشوار البطولة بمواجهة فريق الدحيل القطري مستضيف البطولة، وتمكن من تحقيق الفوز بهدف نظيف أحرزة حسين الشحات، وجاء الهدف في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول.