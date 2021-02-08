فيديو.. لميس الحديدى لمشجع زملكاوى تمنى خسارة الأهلى: بيلعب بإسم مصر كلها

جدة - نرمين السيد - وقالت الحديدى، فى برنامجها "كلمة أخيرة" الذى تقدمه على قناة "ON"، مساء اليوم الإثنين: "ياعم حرام عليك عايزنا نخسر ليه؟ ده فريق مصرى بيلعب بإسم مصر كلها". وتابعت الإعلامية: "شجع الفريق المصرى بالراحة علينا شوية، بلاش النفسية دى، مش كده يعنى".

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