متحدث الرئاسة يعرض فيديو لجولة الرئيس السيسى بالعاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - نشر السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، مساء اليوم الإثنين، مقطع فيديو لجولة الرئيس عبدالفتاح السيسى، التفقدية بالعاصمة الإدارية الجديدة.





وقال الرئيس السيسى: "إصلاح الكيلو 4.5 أغلى مما يتم فى العاصمة الإدارية، لما أدخل على قطعة أرض فاضية هاعمل تخطيط وأنفذه، الدولة وضعت 500 مليار جنيه عشان تطوير الريف وبنتمنى الرقم يكفى". وتابع: "القاهرة صرف على تطويرها خلال الخمس سنوات الماضية حوالى 280 مليار جنيه، كل حاجة معمول حسابها للناس عشان تعيش". لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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