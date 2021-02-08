الرى: تنفيذ 21 قرار إزالة منها 9 مبان فى مركز القوصية بأسيوط

قامت الإدارة العامة لحمايه وتطوير النيل بأسيوط، التابعة لوزارة الموارد المائية والرى بالتصدى للتعديات الصارخة على مجرى النيل وتنفيذ عدد 21 قرار إزالة منها عدد 9 مبان غرف وأحواش من الطوب الابيض والأسمنت بمسطح 260م٢ وعدد 12 قرار ردم تشوينات بإجمالي 440 م٣ بناحيه النزالى جنوب - مركز القوصيه - أسيوط وقد تم ذلك بوجود قوات الشرطه وتحت اشراف مهندسي الإدارة.

وتواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والري مجهوداتها الحثيثة لإزالة مختلف أشكال التعديات على المجاري المائية للحفاظ عليها وحماية أملاك الدولة على نهر النيل والترع والمصارف لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين بمختلف الأغراض من زراعة وصناعة وشرب وملاحة.

وتحرص الوزارة على أن تكون في طليعة القطاعات المواكبة للتطور التكنولوجي وتطويعه في خدمة الأعمال التي تقوم بها الوزارة، وحرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من مواردها البشرية وأن يطلع مهندسيها وباحثيها على أحدث ما يصل إليه العلم.

والجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري كانت سباقة في استخدام تكنولوجيا الاستشعار عن بعد وصور الأقمار الصناعية المناخية والتي يعتمد عليها مركز التنبؤ بالفيضان جنبًا الي جنب مع النماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجي الطبيعي للنهر والتنبؤ بالأمطار والسيول.