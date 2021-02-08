نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ندوة علمية مشتركة بين وكالة الإمارات للفضاء ووكالة الفضاء المصرية في المقال التالي
وبدأ الدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية،بالتهنئة لدولة الإمارات قيادة وشعبا على اطلاق مسبار الأمل الإماراتى فى صيف العام الماضى واقتراب وصوله غدا إلى سطح المريخ.
وقال القوصي إن ثقافة الطموح واللامستحيل، تجمعتا لتكون مردود عظيم لهذا الأنجاز، ويتولد لدى الشباب العربى ثقافة اللامستحيل، وتمتد إلى جميع مناحي المجتمع".
وتابع هناك مردود للمشروع على المجتمع، ويصبح المجتمع طموح بكل فئاته، ويمتد للفئة الأصغر وهى الاطفال، وينشأ الأطفال على هذه الثقافة، وهى ثقافة الطموح واللامستحيل.
وقال القوصى "أتمنى التوفيق للأنشطة الفضائية المتميزة، وأتمنى أن تكون أنشطة جماعية يشمل أكثر من دولة عربية، وهو هدفنا فى المجموعة العربية فى التعاون الفضائى، وهو خلق جو من التعاون المشترك، لأن العمل فى الفضاء مكلف ويحتاج لخبرات متعددة".
وأضاف "نعمل فى وكالة الفضاء المصرية تحت برنامج وطنى، نبنى قمر صناعى يزن 350كيلو، سيطلق فى سبتمبر العام القادم، وقمر صغير 65 كيلو للاستشعار عن بعد، الجديد فيه أنه يوجد به مكون محلى بنسة 45%، وهذه الأيام انتهينا من قمر تعليمى من نوعية "كيو سات"، سيتم توزيع 35 نسخة على الجامعات والمعاهد، سيسمح للطالب فى التعامل الحقيقى مع الأقمار الصناعية والتفكير فى عمل مشاريع أضخم".
وقال، إن مصر على استعداد ليكون مثل هذا القمر فى الأمارات لمصلحة البلدين ومصلحة دول عربية اخرى، وأن يم الأستفادة من هذه التجربة المصرية".
وأشاد الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابى المدير العام لوكالة الفضاء الإماراتية بالأنشطة المصرية فى مجال الفضاء، مشيرا إلى العمل على التعاون العربى المشترك فى هذا المجال.
وتحدث على أننا نعمل على تشكيل تعاون عربى تحت مظلة المجموعة العربية للتعاون الفضائى، فى محاولة لذرع بذرة هدفها موائمة وتكامل وتشارك فى الأعمال الفضائية اسوة بالدول الأخرى".
وتابع "أرى بوادر نهضة علمية تقودها الأنشطة الثقافية، هناك دول عربية أسست فضاء، ومصر خير مثال وهى العمق العربى بقيادة الزميل محمد القوضى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، وعندها مشاريع طموحة، وغيرها من الدول السعودية والبحرين، وكثير من الدول أطلقت اقمار صناعية، وهذه بوادر مشجعة، ليكون هناك عمل متدرج للأنشطة الفضائية".
وأوضح أن المجموعة العربية للتعاون الفضائى سيكون لها مستقبل وتساهم فى دفع النهضة العلمية، وخرج منها برامج فى الإمارات، لان قادتها يؤمنون بالعمل العربى والهام الشباب العربى، ومسبار الأمل موجه للشباب العربى، وهناك قمر 813 يجرى التخطيط على تصميمه وتصنيعه.
ولفت إلى مبادرة استقطاب نوابغ الفضاء العرب، ليكونوا سفراء فى الفضاء لدولهم، قائلا "تم أمس اختيار 10 أفراد بينهم 3 مصريين" معربا عن سعادته البالغة بذلك.
ومن المنتظر أن يدخل مسبار الأمل الإماراتى مدار الالتقاط حول كوكب المريخ غداُ.