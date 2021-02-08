نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ندوة علمية مشتركة بين وكالة الإمارات للفضاء ووكالة الفضاء المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذى لوكاله الفضاء المصرية والدكتور المهندس محمد الأحبابي المدير العام لوكاله الفضاء الإماراتيه اليوم الإثنين 8 فبراير 2021 ندوة حول مشروع مسبار الأمل وإنعكاساته المهمه على إزدهار ونمو القطاع الفضائي العربي



وبدأ الدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية،بالتهنئة لدولة الإمارات قيادة وشعبا على اطلاق مسبار الأمل الإماراتى فى صيف العام الماضى واقتراب وصوله غدا إلى سطح المريخ.



وقال القوصي إن ثقافة الطموح واللامستحيل، تجمعتا لتكون مردود عظيم لهذا الأنجاز، ويتولد لدى الشباب العربى ثقافة اللامستحيل، وتمتد إلى جميع مناحي المجتمع".



وتابع هناك مردود للمشروع على المجتمع، ويصبح المجتمع طموح بكل فئاته، ويمتد للفئة الأصغر وهى الاطفال، وينشأ الأطفال على هذه الثقافة، وهى ثقافة الطموح واللامستحيل.



وقال القوصى "أتمنى التوفيق للأنشطة الفضائية المتميزة، وأتمنى أن تكون أنشطة جماعية يشمل أكثر من دولة عربية، وهو هدفنا فى المجموعة العربية فى التعاون الفضائى، وهو خلق جو من التعاون المشترك، لأن العمل فى الفضاء مكلف ويحتاج لخبرات متعددة".



وأضاف "نعمل فى وكالة الفضاء المصرية تحت برنامج وطنى، نبنى قمر صناعى يزن 350كيلو، سيطلق فى سبتمبر العام القادم، وقمر صغير 65 كيلو للاستشعار عن بعد، الجديد فيه أنه يوجد به مكون محلى بنسة 45%، وهذه الأيام انتهينا من قمر تعليمى من نوعية "كيو سات"، سيتم توزيع 35 نسخة على الجامعات والمعاهد، سيسمح للطالب فى التعامل الحقيقى مع الأقمار الصناعية والتفكير فى عمل مشاريع أضخم".