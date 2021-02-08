محمود فايد يتحدث في لايف دوت الخليج عن تحجيم دور مجلس الشيوخ الرقابي.. ويؤكد: مواد السفر والإعفاء من الضرائب ستشهد مناقشات موسعة بالجلسة العامة

تحدث الكاتب الصحفى، محمود فايد، مدير تحرير موقع دوت الخليج، عن مجموعة من الملفات والقضايا المتعلقة بالشأن البرلماني، وعلى رأسها ما يتعلق بلائحة مجلس الشيوخ، ومواد السفر والإعفاء من الضرائب، التى تنتظر مناقشة ممتدة فى الجلسة العامة.

محمود فايد: مجلس الشيوخ ليس له الحق فى الرقابة

وقال الصحفى المتخصص فى الشأن البرلمانى، محمود فايد، تم التصديق على لائحة مجلس الشيوخ، من قبل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، مؤكدا على خلوا اللائحة من أى دور رقابى للغرفة الثانية على الحكومة، بل يقتصر دوره على تقديم الاستشارة.

وفند مدير تحرير دوت الخليج، مواد اللائحة، مشيرًا إلى أن المادة 5 من لائحة الشيوخ، أكدت أن مجلس النواب يتقدم على الشيوخ فى تمثيل الشعبة البرلمانية.

كما يحق لمجلس الشيوخ وفقًا للمادة 22، استدعاء الحكومة للاستماع فقط، وليس للمسألة، مؤكدًا على أنه لا دور رقابى نهائيًا للغرفة الثانية على الحكومة.

كما تناول حديث محمود فايد، مدير التحرير، أيضًا ما يتعلق بالمادة المعنية بسفر الأعضاء للخارج، والتى تنص على أنه لا يجوز للعضو السفر للخارج إلا بإذن مسبق من رئيس المجلس باعتبارها عملية تنظيمية.

وأشار أيضًا إلى المادة المخصصة بالضرائب، والتى نصت على أن يتم تطبيق الإعفاء من الضرائب، كما هو متبع بمجلس النواب، وتُعفى أي مبالغ تُدفع لأعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز التنازل عنها، وهو ما شهد سجال داخل اللجنة، خاصة ملاحظة النائب مصطفى بكرى، الذى رفض إعفاء مكافأت النواب من الضرائب، حتى يكون المشرع قدوة لجميع الشعب المصرى.