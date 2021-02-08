هاني الناظر يقدم روشتة صحية لحماية البشرة من التقلبات الجوية

قدم الدكتور هاني الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، بعض النصائح الخاصة بالبشرة في ظل الأحوال الجوية الغير مستقرة التي تشهدها البلاد في الفترة الحالية.

نصائح لحماية البشرة في ظل التقلبات الجوية

وأكد الناظر في تصريحات إعلامية، أن الفترة الحالية هي فترة تقلبات جوية وعدم استقرار في درجات الحرارة، فضلًا عن وجود رياح وأتربة، مما يسبب جفافا للبشرة، وشدد على ضرورة إتباع بعض الارشادات لحماية البشرة في تلك الفترة ومنها:

. يجب تناول المياه بكثرة في هذا الجو.

. عند الخروج من المنزل يجب استخدام الكريمات الواقية من الشمس.

. استخدام كريم للترطيب في المساء بشكل يومي للوقاية من الجفاف.

. الحفاظ على عدم التعرض للشمس في حالة استخدام "كريمات فيتامين سي"، أو تناول "فيتامين سي".

أكثر أنواع البشرة عرضة لحبوب الشباب

أوضح استشاري الأمراض الجلدية أن الأشخاص الذين يعانون من ظهور الحبوب، لا يجوز أن يضعوا الـ "كريمات"، قائلًا:" مينفعش اللي عنده حبوب يحط كريمات لأنها قاعدة دهنية"، مؤكدًا أن البشرة الدهنية أكثر بشرة تتعرض لحبوب الشباب.

وتابع:" اللي بشرتهم دهنية وفيها حبوب بنتعامل معاهم بالعكس، إحنا بنحاول نجفف البشرة مش نرطبها"، ولفت أن حبوب الشباب قد تستمر مع البعض عن سن الأربعين.

نصائح لأصحاب البشرة الحساسة

أشار الدكتور هاني الناظر أنَّ صابون الجليسرين هو أكثر شئ آمن لغسيل البشرة، لأنه آمن للغاية للبشرة الحساسة، محذرًا أصحاب البشرة الحساسة، الذين يصابون بإرتيكاريا وغيرها، من حالة الطقس حاليًا، قائلًا:" لابد لأصحاب البشرة الحساسة أن ينتبهوا هذه الفترة من التغيرات الجوية، ويجب عليهم المحافظة على علاجهم واستخدام مرطبات البشرة باستمرار".

هاني الناظر يحذر من الميك أب على البشرة

وحذر الناظر من استخدام أي منتجات على البشرة بدون استشارة الطبيب حتى لا تضرها، كما حذر من وضع "ميك أب" أثناء الخروج بالشمس، وقال:"الفتاة التي تضع مكياج على بشرتها لا يُفضل أن تقف في الشمس لأن المكياج في النهاية هو مرطبات كيماوية ضارة للبشرة، و أطول عدد ساعات من الممكن أن تتحمله البشرة لوضعه هو 4 ساعات فقط".

هاني الناظر يقدم وجبة صحية لزيادة المناعة

وفي سياق متصل، يحرص الناظر على التفاعل مع متابعيه من رواد مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، ويحرص دائمًا على نشر الكثير من النصائح، والتي كان أخرها الكشف عن بعض الفيتامينات الطبيعية الموجودة بالطعام لتقوية مناعة الشخص في ظل انتشار فيروس كورونا، بجانب يحافظ على صحة البشرة والشعر.وكتب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك":شوف يا سيدي حضر هذه الوجبة الخفيفة الصحية : قطع من سمك التونة (فيتامين D) واضف لهم قطع من الجزر (فيتامين A) واضف لهم حبوب عدس او فاصوليا او حمص مثلما تفضل (زنك)ثم قم بعصر ليمون طازج عليهم جميعا (فيتامين C) ..وحضرتك بالهناء والصحة العافية تناول هذا الطبق يوميا واجعل جهازك المناعي قوي قادر علي مواجهة الامراض سواء كورونا أو غيرها وكمان حافظ علي صحة جلدك وشعرك".