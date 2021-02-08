مولر: الأهلي مثل بايرن في أوروبا وكان خصم صعب

أكد توماس مولر نجم فريق بايرن ميونخ أن الأجواء كانت أكثر من رائعة، فيما يخص الملعب والحضور الجماهيري، كما أكد على احترامه الكبير للاهلي كونه فريق كبير مثل بايرن في أوروبا.

وقال مولر في تصريحات ما بعد المباراة: "نحن مسرورون بالوصول إلى نهائي مونديال الأندية، وهذا كان هدفنا الأساسي من المباراة".

وتابع: "النادي الأهلي في مصر مثل بايرن ميونخ له جمهور كبير، وأجواء الجمهور كانت ممتعة للغاية".

وأكمل: "اعتقد أننا كنا الأفضل طوال المباراة، وكان علينا تسجيل الهدف الثاني مبكرا، ولكن الاهلي كان خصما جيدا، وكان لنا اليد العليا في الربع ساعة الأخيرة".

وأكد على تمنيه أن يعود مع منتخب بلاده إلى تلك الملاعب مرة أخرى في كأس العالم للمنتخبات.



وانتهت مباراة اليوم بفوز فريق بايرن ميونخ بنتيجة 2-0، وصعوده للدور النهائي من مونديال الأندية على حساب الأهلي. جاء الهدف الأول بالدقيقة 19 بعد عرضية من كيميتش ارتطمت بكهربا مهاجم الأهلي لتصل إلى كومان سددها لكن تمر بالعرض إلى جنابري، ومن ثم أرسلها إلى روبرت ليفاندوفسكي سددها داخل الشباك. وانتهت مباراة اليوم بفوز فريق بايرن ميونخ بنتيجة 2-0، وصعوده للدور النهائي من مونديال الأندية على حساب الأهلي. جاء الهدف الأول بالدقيقة 19 بعد عرضية من كيميتش ارتطمت بكهربا مهاجم الأهلي لتصل إلى كومان سددها لكن تمر بالعرض إلى جنابري، ومن ثم أرسلها إلى روبرت ليفاندوفسكي سددها داخل الشباك. وجاء الثاني بالدقيقة 88 بعد كرة مقوسة رائعة عن طريق ساني من يمين منطقة الجزاء، ومن ثم هرب ليفاندوفيسكي من بدر بانون وسجل الكرة في المرمى الخالي بعد مرور الكرة من فوق محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي. ودخل النادي الأهلي بتشكيل ضم كلا من: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، محمد هاني. خط الوسط: حمدي فتحي ، عمرو السولية. خط الوسط الهجومي: محمد مجدي قفشة، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر . خط الهجوم: محمود كهربا