ماذا قال "الشناوي وكهربا" بعد مباراة الأهلي وبايرن ؟

ماذا قال الشناوي وكهربا بعد الخسارة أمام بايرن ميونخ ؟

أكد محمود عبد المنعم "كهربا" نجم النادي الأهلي، أنه سعيد بالمستوي الذي قدمة الفريق في المباراة أمام بطل أوروبا بايرن ميونخ بهدفين نظيفيين.

وقال كهربا بعد المباراة، أن الأهلي استفاد من المباراة وأن بايرن ميونخ أقوي فريق في العالم، ويكفي الأداء المشرف الذي قدمة لاعبي الفريق خلال المباراة.

الشناوي يشكر لاعبي الأهلي ويبارك للبافاري:-

وتحدث أيضا محمد الشناوي حارس الأهلي أنه يشكر لاعبي الأهلي علي مستواهم خلال المباراة وأن جميع اللاعبين قدموا مستوي رجولي خلال أحداث المباراة.

وأكمل: "هذه المباراة ستكون مفيدة للأهلي خلال المنافسات القادمة، كونها أمام أفضل فريق في العالم حاليا، ويهنئ بايرن ميونخ علي الصعود للمباراة النهائية ويتمني لهم التوفيق في المباريات القادمة".

واختتم: "تنتظرنا مباراة هامة مساء الخميس القادم أمام بالميراس البرازيلي في تحديد مباراة المركز الثالث والرابع، وأن مواجهة بايرن ميونخ القوية اليوم ستساعد لاعبي الأهلي في المباراة القادمة من أجل الحصول علي الميدالية البرونزية.

وتطرق الشناوي للحديث علي ملعب المباراة والذي هو أحد ملاعب بطولة كأس العالم 2022 بقطر ويتمني التواجد معمنتخب مصر في كأس العالم القادمة.

وانتهت مباراة الأهلي وبايرن ميونخ، في إطار مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية، بفوز الفريق الألماني بهدفين نظيفين أحرزهم روبرت ليفاندوفيسكي، في الدقيقتين 16، 85.

بهذه النتيجة يصعد الفريق الألماني للمباراة النهائية وينتظرة مواجهة مرتقبة أمام تيجرس أونال المكسيكي يوم الخميس القادم علي ملعب المدينة التعليمية.

وسوف يلعب الأهلي أمام بالميراس البرازيلي مساء الخميس في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وشهدت التشكيلة مفاجأة وحيدة عن مباراة الدحيل السابقة، بدخول محمود كهربا بدلا من والتر بواليا مهاجم الفريق

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي ، عمرو السولية.

خط الوسط الهجومي: محمد مجدي قفشة، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر .

خط الهجوم: محمود كهربا.

وينتظر الأهلي تحديا كبيرا في مباراة الخميس من أجل تحقيق إنجازا كبيرا وحصد الميدالية الذهبية.