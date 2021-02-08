موعد مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي علي "برونزية" مونديال الأندية

يلتقى الأهلي مع بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد الدور الثالث والرابع، بعد تلقى المارد الأحمر لهزيمة أمام بايرن ميونخ في نصف نهائي المونديال بثنائية نظيفة في لقاء شهد تألق خط دفاع القلعة الحمراء وحارسه محمد الشناوي، كذلك خسر بطل البرازيل في نصف نهائي المونديال علي يد تيجريس المكسيكي بهدف نظيف.

تقام مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بين الأهلي وبالميراس علي إستاد المدينة التعليمية في تمام الخامسة مساء، قبل ثلاث ساعات فقط من المباراة النهائية بمونديال الأندية بين بايرن ميونخ وتيجريس المكسيكي في تمام الثامنة مساء.

خسر الأهلي مباراة نصف النهائي أمام البايرن بثنائية نظيفة أحرزهم المهاجم البولندي ليفاندوفيسكي في الدقيقتين، 17 من الشوط الأول، و 85 من أحداث الشوط الثاني.

بينما حقق تيجريس المكسيكي مفاجأة بتأهله لكأس العالم للأندية بعد التغلب علي بالميراس البرازيلي بهدف نظيف أحرزه المتألق اندريه بيير جينياك، ويلتقي بهذا الفوز مع بايرن ميونخ في تحديد بطل مونديال الأندية.

وبهذا يصبح اندريه بيير جينياك هداف البطولة برصيد 3 أهداف، سجل منهم هدفيين في المباراة الماضيه أمام اولسان هونداي.

ولأول مرة فريق من المكسيك يتأهل للنهائي واللعب مع الكبار في نهاية مونديال الأندية.

فيما نجح الدحيل القطري في حصد المركز الخامس من كأس العالم للأندية المقام حاليا في الدوحة بعد الفوز علي أولسان هونداي بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف وحيد.

دخل الأهلي مباراة بايرن ميونخ بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي ، عمرو السولية.

خط الوسط الهجومي: محمد مجدي قفشة، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر .

خط الهجوم: محمود كهربا.

بينما دخل البايرن بتشكيل مكون من :

.حراسة المرمى: مانويل نوير

.خط الدفاع: جيروم بواتينج - بنجامين بافار - ديفيد ألابا- ألفونسو دايفيز

.خط الوسط: مارك روكا - جوشوا كيميتش

.خط الهجوم:روبرت ليفاندوفسكي.

بعد هزيمة اليوم، يتلقى الأهلي أول هزيمة تحت قيادة المدير الفني للأهلي بتسو موسيماني موسيماني.

ومن المقرر نقل أحداث المباراة علي شاشات مجموعة بي ان سبورت والكأس.