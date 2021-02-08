أول تعليق لـ"موسيماني" عقب نهاية مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي أنه سعيد بمستوي لاعبي الأهلي خلال مباراة بايرن ميونخ، وأن الفريق قدم مباراة ممتازة خلال أحداث الشوط الثاني، ولكنه أكد علي عدم سعادتة بمستوي الفريق في الشوط الأول.

وقال موسيماني بعد المباراة لقناة بين سبورت، أنه يهنئ بايرن ميونخ بالفوز بالمباراة ويتمني لهم التوفيق وأن المباراة لها إيجابيات أكثر من سلبياتها، ولكن التحفظ الوحيد كان علي اللاعبين هو عدم إستغلال الهجمات المرتدة والركلات الركنية.

وأضاف: "فاجئنا بايرن ميونخ بمستوانا في الشوط الثاني وقدمنا كرة قدم جميلة وكنا قريبين من تحقيق التعادل ولكن هذه هي كرة القدم، لابد من فائز وخاسر، ويجب الإستفادة من هذه الخسارة".

واختتم: "تنتظرنا مباراة هامة أمام بالميراس في مباراة الدور تحديد المركزين الثالث والرابع، وتمني تحقيق الميدالية البرونزية من أجل كتابة تاريخ للفريق وإسعاد جماهير الأهلي التي تدعم الفريق دائما".

إنتهت مباراة الأهلي وبايرن ميونخ، في إطار مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية، بفوز الفريق الألماني بهدفين نظيفين أحرزهم روبرت ليفاندوفيسكي، في الدقيقتين 16، 85.

بهذه النتيجة يصعد الفريق الألماني للمباراة النهائية وينتظرة مواجهة مرتقبة أمام تيجرس أونال المكسيكي يوم الخميس القادم علي ملعب المدينة التعليمية.

وسوف يلعب الأهلي أمام بالميراس البرازيلي مساء الخميس في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وشهدت التشكيلة مفاجأة وحيدة عن مباراة الدحيل السابقة، بدخول محمود كهربا بدلا من والتر بواليا مهاجم الفريق

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي ، عمرو السولية.

خط الوسط الهجومي: محمد مجدي قفشة، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر .

خط الهجوم: محمود كهربا.

كشف هانز فيلك، المدير الفني لبايرن ميونخ، عن تشكيلة مباراة اليوم أمام الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

تشكيلة البايرن لمواجهة الأهلي

وجاءت تشكيلة بايرن ميونخ كالتالي:

.حراسة المرمى: مانويل نوير

.خط الدفاع: بنجامين بافار، جيروم بواتينج، ديفيد ألابا، ألفونسو دايفيز

.خط الوسط: جوشوا كيميتش، مارك روكا

.خط الهجوم:روبرت ليفاندوفسكي

وينتظر الأهلي تحديا كبيرا في مباراة الخميس من أجل تحقيق إنجازا كبيرا وحصد الميدالية الذهبية.