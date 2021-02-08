غدا.. قطع الكهرباء عن 7 مناطق فى الإسكندرية بسبب أعمال الصيانة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشركة أن المناطق السبع المقرر قطع الخدمة عنها بدءا من الساعة التاسعة صباح غد وحتى الثانية عشر مساء هى:- - المندرة "شارعى الملك - الحرمين". - سيدى بشر "شارعى زاخر- سعيد معناوى". - السيوف "أول شارع ياقوت الحموى من جميلة بوحريد". - كامب شيزار "7 و13 و25 شارعى هليوبوليس وأدفو". - الحضرة الجديدة "أرض مهدى". - المتراس "نجع العرب". - الهانوفيل "آخر شارع الهانوفيل الرئيسى- شارع فندق هانو".

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