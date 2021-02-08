قرارات جمهورية بتعيينات جديدة بالجامعات الحكومية

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان صادر عن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن التعيينات الجديدة شملت الدكتور حسن عبد اللطيف أبوالعلا نائبًا لرئيس جامعة الوادى الجديد لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام محمد كمال محمد محمود رفاعى نائبًا لرئيس جامعة حلوان لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور هشام كامل عبداللطيف تمراز نائبًا لرئيس جامعة عين شمس لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأضاف البيان أن التعيينات شملت أيضًا الدكتور عمر محمد الحسينى عبدالسلام عميدًا لكلية الهندسة جامعة عين شمس، والدكتورة دينا محمد عباس مندور عميدًا لكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، والدكتور سامى عبدالسلام سالم خليل عميدًا لكلية الطب البيطرى جامعة الإسكندرية، والدكتور رمضان أحمد عبدالنبى عامر عميدًا لكلية الآداب جامعة بنى سويف.

كما تضمنت التعيينات الدكتور أبوالحسن عبدالموجود إبراهيم أبوزيد عميدًا لكلية الخدمة الاجتماعية التنموية جامعة بنى سويف، والدكتور عادل محمد محمود على عميدًا لكلية الزراعة جامعة أسيوط، والدكتور مجدى عبدالجواد علوان عثمان عميدًا لكلية الآداب جامعة أسيوط، والدكتور أسامة محمد عبدالمنعم عطية إمام عميدًا لكلية الزراعة جامعة الزقازيق.