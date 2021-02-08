غدا فتح معبر رفح فى الاتجاهين.. والسفارة الفلسطينية تشكر الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت السفارة، فى بيان لها، عبر موقع "فيسبوك"، مساء الإثنين، أن هذه الإجراءات تأتى نتاج مباحثات واتصالات ثنائية حثيثة بين القيادتين المصرية والفلسطينية، لتسهيل سفر وعودة المواطنين الفلسطينيين من وإلى قطاع غزة.

وتقدم سفير فلسطين ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح، بجزيل الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، والأجهزة والسلطات المصرية المعنية، نظير جهودهم المخلصة والدؤوبة فى تخفيف الأعباء على أبناء الشعب الفلسطينى، والدعم المستمر للقضية الفلسطينية العادلة.