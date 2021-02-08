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جدة - نرمين السيد - وأوضحت السفارة، فى بيان لها، عبر موقع "فيسبوك"، مساء الإثنين، أن هذه الإجراءات تأتى نتاج مباحثات واتصالات ثنائية حثيثة بين القيادتين المصرية والفلسطينية، لتسهيل سفر وعودة المواطنين الفلسطينيين من وإلى قطاع غزة.
وتقدم سفير فلسطين ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح، بجزيل الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، والأجهزة والسلطات المصرية المعنية، نظير جهودهم المخلصة والدؤوبة فى تخفيف الأعباء على أبناء الشعب الفلسطينى، والدعم المستمر للقضية الفلسطينية العادلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غدا فتح معبر رفح فى الاتجاهين.. والسفارة الفلسطينية تشكر الرئيس السيسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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