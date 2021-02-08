الرعاية الصحية تناقش خطط تشغيل منظومة التأمين الصحى الشامل بالأقصر

جدة - نرمين السيد - عقدت الهيئة العامة للرعاية الصحية مساء اليوم، اجتماعًا مع قيادات ومديرى فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، لمناقشة خطة تشغيل المنشآت الصحية المقرر عملها ضمن المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة، وذلك بالمقر الرئيسى للهيئة.





وقال الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل بالمحافظات، إن نظام التأمين الصحى الشامل الجديد هو مستقبل صحة مصر، حيث يضمن العلاج لكل المصريين، كما يضمن لهم خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بدفع علاج غيرالقادرين، ويغطى الخدمات الطبية والعلاجية للأسر.

وتابع الدكتور السبكى: يتيح نظام التأمين الصحى الشامل للمنتفع الحرية فى اختيار مقدمى الخدمات الصحية، ومؤكدًا التزام الهيئة العامة للرعاية الصحية أداة الدولة لضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بضمان أعلى مستويات الجودة، وتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمنتفعين من أبناء المحافظة.

ومن جانبه أوضح الدكتور هانى راشد، نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة المقرر تطبيقها بمحافظة الأقصر تقدم خدمات وفق معايير الجودة، مضيفًا أن المنتفعين سيشعرون بالفارق الكبير فيما كان يقدم، وما يحدث حاليًا حيث يتوفر بنية تحتية صحية قوية ترتكز على الكوادر الطبية المدربة والمؤهلة لتقديم خدمة مميزة دون تمييز بين المنتفعين، كما سيتوفر كافة الخدمات والعلاجات التى كان يضطر المنتفع لتحمل عناء السفر للانتقال للقاهرة أو للمحافظات الأخرى للحصول على الخدمة.

واستعرض الدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة العامة للرعاية الصحية، خلال الاجتماع، برنامج إعداد العاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية، والذى يشمل التعريف بالتغيير الجذرى فى المنظومة الصحية الجديدة من خلال تطبيق مشروع التأمين الصحى الشامل، بالإضافة إلى شكل النظام الصحى الجديد والذى يرتكز على توحيد الجهات المقدمة للخدمة الصحية.

وشرح المدير التنفيذى الخطوات الأساسية لتطبيق المنظومة الجديدة بما يضمن توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين من أبناء محافظة الأقصر.

وخلال الاجتماع، تم عمل مُحاكاة لخطة عمل الموارد البشرية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، وآلية نقل الأطر التنظيمية داخل العمل بالمقر الرئيسى للهيئة إلى فرعها بالأقصر، بالإضافة إلى شرح أهمية تأهيل الكفاءات اللازمة لإنجاز العمل وبما يسهم وبقوة فى التطوير المؤسسى وتحقيق أهداف العمل من خلال الاستثمار فى العنصر البشرى، وذلك بهدف نقل خبرات العاملين بالفرع الرئيسى للهيئة إلى العاملين الجُدد بفرع الأقصر، حيث تحل المُحاكاة محل التجارب الحقيقية.

وأشار المدير التنفيذى للهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى الانتهاء من تسكين قيادات ومديرى إدارات فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، والتى شملت 17 وظيفة وهم: مدير الفرع، نائب مدير الفرع، ومديرى إدارات "الرعاية الثانوية والثالثية، الرعاية الأولية، الجودة، مكافحة العدوى، الموارد البشرية، رضاء المنتفعين، الأمن، التخطيط والمشروعات، الشئون الإدارية، المراجعة الداخلية، المكتب الفنى، الإمداد والتموين، التسويق، نظم المعلومات، الشئون الهندسية".

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور أحمد السبكى، بضرورة توحيد نظم تشغيل كافة فروع الهيئة ومستشفياتها ووحداتها لإحداث التناغم المطلوب بين رئاسة الهيئة وفروعها بالمحافظات ما ينعكس على جودة الخدمة.