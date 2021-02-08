انفوجراف .. مجموعة طلعت مصطفى تتصدر قائمة المؤشرات الاقتصادية للشركات العقارية خلال 9 أشهر من 2020

وارتفعت محفظة أراضي شركة طلعت مصطفى العقارية من 53 مليون متر مربع إلى 74 مليون متر مربع بعد توقيعها رسميا على عقد تطوير 5000 فدان بالشراكة مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية في مدينة حدائق العاصمة. وفي المركز الثاني حلت شركة أوراسكوم للتنمية من حيث حجم محفظة الأراضي حيث بلغت 49 مليون متر مربع في حين بلغ حجم الأصول 18.2 مليار جنيه، وجاءت بالم هيلز في المركز الثالث بحجم محفظة أراض بلغ 42.3 مليون متر مربع وبحجم أصول بلغ 37.60 مليار جنيه، تليها شركة إعمار مصر والتي بلغ حجم محفظة أراضيها نحو 35.63 مليون متر مربع وبلغ حجم أصولها 47.1 مليار جنيه.

وجاءت شركة سوديك في المركز الخامس بحجم محفظة أراض بلغ نحو 16 مليون متر مربع وبحجم أصول بلغ 35.1 مليار جنيه، تلتها شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير والتي بلغت محفظة أراضيها 9 ملايين متر وبحجم أصول بلغ حوالي 19.4 مليار جنيه. وفيما يتعلق بمؤشر الإيرادات والأرباح فقد حلت شركة طلعت مصطفى في المركز الأول بإجمالي إيرادات 10.6 مليار جنيه بصافي ربح 1.55 مليار جنيه خلال 9 أشهر. وجاءت شركة بالم هيلز في المركز الثاني بإجمالي إيرادات 3.5 مليار جنيه وبصافي ربح 0.51 مليار جنيه، وفي المركز الثالث جاءت شركة سوديك بإجمالي إيرادات 3.5 مليار جنيه وبصافي ربح 0.54 مليار جنيه. وفي المركز الرابع جاءت شركة إعمار مصر بإجمالي إيرادات محققة 3.5 مليار جنيه وبصافي ربح 1.02 مليار جنيه، وجاءت أوراسكوم للتنمية في المركز الخامس بحجم إيرادات 3.5 مليار جنيه بصافي ربح بلغ 0.36 مليار جنيه، أما مدينة نصر فقد حلت في المركز الاخير بحجم إيرادات محققة 1.9 مليار جنيه وبصافي ربح 0.63 مليار جنيه. وفى مؤشر المبيعات، تصدرت مجموعة طلعت مصطفى الترتيب بمبيعات تعاقدية بلغت 12.1 مليار جنيه في تسعة أشهر بينما جاءت إعمار مصر في المركز الثاني بحجم مبيعات بلغ 10.8 مليار جنيه، وجاءت بالم هيلز في المركز الثالث بحجم مبيعات بلغ 7.3 مليار جنيه، وجاءت مدينة نصر في المركز الرابع بحجم مبيعات تعاقدية بلغ 4.5 مليار جنيه. أما أوراسكوم للتنمية فجاءت في المركز الخامس بمبيعات تعاقدية بلغت 4.3 مليار جنيه خلال 9 أشهر من 2020، بينما جاءت سوديك في المركز السادس بمبيعات بلغت 3.3 مليار جنيه. وتمثل محفظة أراض أكبر 6 شركات عقارية مقيدة في البورصة حوالي 226 مليون متر مربع، وبلغ حجم مبيعاتها نحو 42.4 مليار جنيه خلال 9 أشهر الأولى من 2020.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انفوجراف .. مجموعة طلعت مصطفى تتصدر قائمة المؤشرات الاقتصادية للشركات العقارية خلال 9 أشهر من 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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